Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев призова кмета на Варна Благомир Коцев да подаде сигнал в случай, че разполага с данни за престъпление спрямо себе си. Така вътрешният министър коментира думите на отстранения варненски кмет за натиск и "бизнесмени в сянка". По думите му обаче има много материали, свързани с кмета на Варна, както и с хора, които са се опитвали да интернират спрямо него.

"Работи се по едните, работи се и по другите", каза Демерджиев.

По думите му обаче обяснения за отстраняването му трябва да дадат политическите сили, които имат представители в ОИК.

"Лично за мен подобен подход е необясним", добави вътрешният министър.

Демерджиев за ВСС, оплака се от прокуратурата

Министърът коментира и избора на нов ВСС, като очаква да има събуждане и започване на работа от страна на съдебната система.

"Очакванията ми са много силни в тази посока, защото към момента нямаме необходимата подкрепа от страна на прокуратурата, с която работим тясно. При всички случаи, изборът на нов ВСС трябва да доведе до там, прокуратурата също да застане на мястото си", добави още Демерджиев. ОЩЕ: Ще се огъне ли Андрей Янкулов под натиск във ВСС: Иска да вземе бухалката от ръцете на прокуратурата

Прикриването на знакови убийства

Демерджиев бе попитан и за обявената от него проверка на служители на МВР, прикривали доказателства по знакови убийства.

От думите му стана ясно, че тези случаи не се малко.

"Тъй като става въпрос за убийства и предотвратяване на потенциални убийства, не мога да изнасям информация. Ще разберете, проверките текат и когато завършат, ще бъдат оповестени. Ще има понесени последици", каза Демерджиев.

Той уточни, че са напът сме да разкрием други убийства, които останали неразкрити в годините назад.

"Тук прозират фигурите не само на полицаи, пно и на други отговорни те да не бъдат разкрити. Там, където имаме такава информация, ще бъде огласявана", добави Демерджиев.

Проверка в СДВР за случая с блудството с 15-годишно момиче

Министърът заяви, че текат проверки в СДВР и в дирекция "Вътрешна сигурност" във връзка със случая с блудството с 15-годишно момиче.

Той уточни, че ако има допуснати нарушения от страна на служителите на МВР, със сигурност ще има понесена отговорност.

Демерджиев добави, че месеци наред се бори да възстанови доверието в работата на полицията и няма да допусне да се стига до инциденти, които внасят съмнения.

Фалшивите ТЕЛК-ове

По тази тема Демерджиев заяви, че операцията е протекла на територията на три области, както и че има задържани лекари, като увери, че тези операции ще продължават.

"Предупредих преди месеци. Беше започната такава инициатива по нареждане на премиера Румен Радев. Започнахме да работим активно, целта е да се спрат течовете на огромен публичен ресурс. Част от тях са през фалшиви телкови решения, друга част касаят здравната каса. На двете места говорим за огромни по обем средства", заяви още Демерджиев. ОЩЕ: Лекари и посредници с белезници след операция за фалшив ТЕЛК в страната (СНИМКИ)