Русия е предупредила Съединените щати, че Украйна подготвя сухопътна военна операция в окупирания Крим през пролетта на 2027 г., твърди украинският журналист и анализатор Серхий Павлюченко в Telegram канала си "ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ". Според него Москва се е позовала на собствени разузнавателни данни и е призовала Вашингтон да попречи на осъществяването на украинските планове. Руската страна също така е предупредила за възможността от използване на ядрено оръжие в отговор на такава операция, твърди Павлюченко.

Към момента обаче няма абсолютно никакво официално потвърждение нито за тези дипломатически контакти, нито за самите настъпателни планове, описани от Павлюченко на 24 ноември. Твърденията му не могат да се проверят по независим път.

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Павлюченко твърди, че руското министерство на външните работи е изпратило на американската страна списък с изисквания, чието неизпълнение, според Москва, би могло да усложни преговорния процес или да доведе до прекратяването му. Изискванията включват прекратяване на украинските удари по руски енергийни съоръжения, пристанищна инфраструктура, военни и граждански кораби, както и транспортни мостове, посочва анализаторът.

Russia has reportedly warned the United States that Ukraine is preparing a ground offensive to retake occupied Crimea in spring 2027, according to journalist and analyst Pavlyuchenko. Moscow has allegedly urged Washington to intervene and prevent the operation, warning that an attempt to retake the peninsula could trigger a nuclear response against Ukraine. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2026

Според журналиста отделно приложение към документа се отнася до Крим. Руското външно министерство е съобщило на американците, че разполага с разузнавателна информация, според която украинският Генерален щаб и висшето политическо ръководство в Киев подготвят сухопътна операция на незаконно анексирания от руснаците полуостров през следващата пролет. Тази информация се появи на фона на проблемите с руската логистика към Крим след ноемврийските удари по Кримския мост и транспортните маршрути в окупираните територии на Южна Украйна.

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"Руската федерация призовава САЩ на всички нива „не само да не съдействат, а по-скоро да окажат съгласувана съпротива заедно с Руската федерация срещу реализацията на подобни планове на „киевския режим“ и да направят всичко възможно, за да предотвратят евентуална ескалация на конфликта, която би могла да доведе до евентуално използване на ядрени оръжия в отговор на посегателството на Украйна срещу суверенитета и териториалната цялост на Руската федерация“", пише Павлюченко в Telegram канала си, като не цитира откъде разполага с информацията.

"Нищо не е известно за отговора на американската страна; той ще бъде формулиран по-късно въз основа на резултатите от обсъждането на исканията от страна на президента на САЩ и длъжностните лица от неговата администрация", добавя журналистът.

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Руската страна представя евентуалните украински действия като посегателство върху териториалната цялост на Руската федерация, въпреки че Крим е международно призната част от Украйна, окупирана от Русия от 2014 г.

Снимка: Getty Images

Ден по-рано, на 23 ноември, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент Дмитрий Медведев публикува статия, в която подчерта ядрената доктрина на Русия и възможността за използване на ядрени оръжия за защита на националните интереси на страната.

Анализатори от Института за изучаване на войната (ISW) тълкуват тези изявления като продължение на ядрения шантаж на Русия, целящ да възпрепятства западната подкрепа за украински удари по руска територия.

Според експертите от ISW Кремъл използва подобни предупреждения, за да повлияе на решенията на западните правителства. В същото време анализаторите подчертават, че предишните украински удари по руски цели не са довели до използване на ядрено оръжие от страна на Москва.

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Следователно съобщенията за подготовка на украинска сухопътна офанзива срещу Крим през пролетта на 2027 г. засега остават непотвърдена информация от един-единствен източник. Няма официална информация относно каквито и да било подобни военни планове или конкретно руско предупреждение към САЩ.