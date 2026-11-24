Безпрецедентно. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да прекрати правомощията на кмета на града Благомир Коцев. Пред журналисти преди началото на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание той посочи, че ПП организира в сряда два протеста – в София и във Варна. "Според комисията Коцев е отсъствал неправомерно от работното си място, докато е бил в ареста, а според съда задържането му също е било неправомерно", коментира Василев.

ОЩЕ: Благомир Коцев посочи кой ще е временен кмет на Варна и каква е целта да бъде отстранен

"Чухме много гръмки думи как борбата с олигархията била приключила. От това, което виждаме, двама местни мафиоти, които са нещастни от това, че не им се случват проектите, могат да отстранят кмета на Варна", посочи още Василев и допълни, че "това са Дънката и ТИМ". "Абсолютно смятам, че те стоят зад това отстраняване", посочи той.

Според Василев цялата ОИК е „овладяна от тях“. Лидерът на ПП коментира още, че моментът, в който идва решението на ОИК, не е случаен. „Това е опит да се прокара през задната врата, служебно да се избере от Общинския съвет, който е контролиран от същите икономически интереси, където между другото играе, за съжаление, групата на ГЕРБ и на „Възраждане“, заедно с тези хора, да се избере служебен кмет, който да им прокара интересите, които Благомир Коцев отказва вече трета година да прокара“, коментира още Василев.

ОЩЕ: "Подменя се вотът на гражданите": Радев призова за отговори след отстраняването на Коцев

Лидерът на ПП посочи, че един от членовете на ОИК, гласували за отстраняването на кмета на Варна, е излъчен от ПП през 2023 г. Василев заяви, че от партията са се опитали да го оттеглят, но отговорът на Централната избирателна комисия е бил, че за това е необходимо писменото съгласие на самия представител.