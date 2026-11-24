Европейската комисия подозира, че мащабна кибератака, която все още се разпространява чрез нейните ИТ системи, е дело на подкрепяна от Китай мрежа от злонамерени лица, твърдят два източника, запознати със случая.

„Панда“ е кодовото име на предполагаемите извършители, разпространявано в Комисията. В общността по киберсигурност името на животното се използва, за да се свържат свободно опериращи злонамерени лица с техните държавни спонсори, в този случай Китай.

Публично, ЕК засега не дава официална информация за нападението, тъй като вътрешното разследване все още продължава.

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„Що се отнася до отговорността, ще е необходимо разследването да приключи, за да можем да разберем кой стои зад това. Така че засега няма обвинение от наша страна“, каза говорителят на ЕК по технологиите Томас Рение.

На 22 октомври ИТ отделът на ЕК откри злонамерен пробив във вътрешните си мрежи. Месец след началото на атаката, изпълнителната власт на ЕС все още не е овладяла напълно пробива и беше принудена да деактивира уебсайта на Академията на ЕС в събота.

Академията на ЕС е онлайн платформа, предлагаща професионално развитие и специализирано обучение на млади хора.

„Инцидентът все още се разследва. Публичният достъп до платформата е деактивиран и са предприети мерки за овладяване, смекчаване и ограничаване на въздействието на инцидента, включително прилагане на превантивен, разузнавателен и коригиращ контрол“, се казва на уебсайта на Академията на ЕС.

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Комисията потвърди изтичане на имена и имейл адреси и предупреждава потребителите за възможни последващи действия от страна на нападателя, като например фишинг кампании, базирани на личните им данни.

Това е първото основно последствие от инцидента. Киберекспертите на ЕС не са потвърдили кражба на данни, засягаща служителите на ЕК, въпреки че няколко вътрешни приложения бяха премахнати от интернет като предпазна мярка, а други остават недостъпни.

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Китайската следа

Според настоящата оценка на заплахата, свързаният с Китай участник не е бил насочен към конкретни системи или лица, което би изисквало по-малко видима атака. Вместо това, той е искал да тества по-общо до каква степен може да компрометира ИТ мрежите на ЕК.

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Подозрението за връзка с китайските служби за сигурност се основава на сложността на атаката и на използването на ARTEX - разработен от Китай инструмент за киберсигурност, който използва изкуствен интелект за откриване на уязвимости, които хакерите могат да експлоатират.

Водещи фирми за киберсигурност като Microsoft и CrowdStrike приписват на свързаните с Китай групи атаките Storm-0940 и Panda Vapor, използващи ARTEX за глобални шпионски кампании, водени от изкуствен интелект, насочени към стотици организации по целия свят.

ЕК е била засегната от две други кибератаки тази година - едната е насочена към облачната инфраструктура, на която е хостван уебсайтът ѝ Europa.eu, а другата е насочена към мобилната ѝ инфраструктура през януари.

Счита се, че и двете произтичат от кибер средата в Китай, но от различни групи, и нито една от тях не е била официално обвинена.

Китайското правителство последователно отрича да е спонсорирало, ръководило или подкрепяло хакерски групи, обвинени в извършване на кибератаки срещу чуждестранни правителства и институции.

Откакто хакерската атака стана публично достояние миналата седмица, основният синдикат на служителите на Комисията остро критикува управлението на инцидента, по-специално това, че служителите са научили за него от медиите.

Служител на ЕК отхвърли тази критика, подчертавайки, че в такива случаи не се предвижда публично известяване, защото това би предупредило злонамерения агент, че са в ход мерки за смекчаване на последиците.