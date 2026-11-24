Борбата с тежките катастрофи остава една от най-чувствителните теми у нас, а обществото има ясна позиция откъде трябва да започне промяната. В анкета на Actualno.com попитахме нашите читатели: „Каква мярка за намаляване на пътните инциденти смятате за най-ефективна?“. Резултатите показват, че очакванията на гражданите съвпадат в голяма степен с ключовите направления в новия План за действие на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и МВР. Ето как в рамките на една седмица се разпределят гласовете и какво предвижда държавата по всеки от тези акценти:

1. По-ефективен контрол и санкции на пътя – 41%

Убедително на първо място (с 41%) читателите поставят нуждата от строг и работещ контрол.

Това съвпада с действията на държавните институции, които вече работят по мащабна реформа, за да може физическият контрол на терен да премине изцяло в ръцете на МВР, а структурата на тол управлението и разпокъсаните звена да се обединят в нова високотехнологична агенция. Вместо случайно спиране, контролът ще се осъществява чрез „Дигитално ядро“, което в реално време ще засича не само превишена скорост, но и агресивно шофиране, претоварени камиони, износени гуми и липса на застраховка. При нарушение системата незабавно ще алармира най-близкия патрул на Пътна полиция, за да бъде спрян нарушителят на място.

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2. Обезопасяване на рисковите пътни участъци и ранно предупреждение за опасности – 32%

Близо една трета от участниците в допитването, 32%, вярват, че превенцията - чрез обезопасяване на рисковите участъци и ранно предупреждение, са ключови за спасяването на човешки животи.

В рамките на новата Единна национална система от правителствената реформа се залага именно изграждането на сензорна мрежа за наблюдение на трафика в реално време чрез камери и датчици. Дежурните диспечери в Националния оперативен център ще следят обстановката 24/7, за да подават изпреварваща информация към екипите на терен. В по-широк хоризонт се планира и поставянето на информационни табла, които да предупреждават водачите за предстоящи задръствания, мъгла или силен страничен вятър. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) ще изготвя мултифакторни риск-анализи за бързо овладяване на опасните тенденции по пътищата.

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3. Подобряване подготовката на бъдещите и новите водачи – 25%

Четвърт от гласувалите - 25% - смятат, че коренът на проблема е в обучението зад волана.

Снимка: БГНЕС

В тази връзка институциите си поставят за цел в бъдеще да изградят поне 6 специализирани полигона в страната по европейски модел. Всеки нов водач, до 2 години след вземане на шофьорска книжка, ще има законово задължение да премине еднодневен надграждащ курс за реакции в критични ситуации – аквапланинг, пукане на гума, загуба на управление и др. Освен това новите водачи ще стартират с две трети от контролните точки, а останалите ще получават, ако 24 месеца шофират без тежки нарушения. Планира се и по-справедливо генериране на изпитните маршрути за кандидат-шофьори.

4. Строг контрол върху техническата изправност на автомобилите – 1%

Въпреки че събира едва 1% в анкетата, техническата изправност остава важен елемент в стратегията на ведомствата.

Предвижда се въвеждането на специална система, която да сведе до минимум възможностите за манипулации при годишните технически прегледи. Паралелно с това вградени в асфалта сензори ще сканират автоматично налягането, геометрията и износването на грайфера на гумите на тежкотоварните камиони в движение.

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5. Стимулиране на собственици на автомобили с повече системи за безопасност – 1%

Стимулирането на собственици, придобили автомобили с повече системи за безопасност при шофиране и защита на пътуващите, също получава 1% подкрепа от читателите ни.

В настоящия план на МТС и МВР фокусът е към технологичния контрол на трафика и обучението. Като добър европейски пример обаче от министерството посочват практиката застрахователите да правят отстъпки по полиците на водачи, които са преминали успешно обучение на специализиран полигон за безопасно шофиране.

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