Чистотата е основен приоритет за София, а чрез дългосрочните договори за сметопочистване жителите на столицата ще спестят над 220 млн. евро. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев, след като обсъди с кметовете на 24-те района проблемите по квартали и предстоящите задачи пред администрацията. "Ще спестим над 220 млн. евро на софиянци. Всяко едно семейство ще го усети", подчерта градоначалникът.

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По думите му, докато в част от районите най-належащи са инфраструктурните проблеми, а в други – трудностите, свързани с развитието на самите квартали, след преодоляването на кризите със сметопочистването общината вече може да се съсредоточи върху качеството на услугата. За целта Столичната община разчита едновременно на дългосрочните договори и на разширяването на собствения си капацитет за чистене. Вече започва подмяната на кофите за смет, а за извозването на отпадъците са осигурени и нови камиони.

"Предстои още повече фокус върху разделното събиране", посочи Терзиев. След продължителни преговори общината е договорила разкриването на над 900 нови точки за разделно събиране с повече от 1300 контейнера. Паралелно се изграждат и допълнителни площадки, на които гражданите ще могат да предават зелени и едрогабаритни отпадъци.

Столичният кмет предложи още сметопочистващите фирми да поемат и обслужването на кошчетата между блоковете, така че да има ясна отговорност за чистотата в междублоковите пространства.

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От своя страна директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов определи строителните фирми като едни от основните замърсители в града. Той отчете, че инспекторатът е засилил контрола върху обектите и налага санкции на нарушителите, като до момента в столицата са извършени 1500 проверки на строежи. Отделно от това глобите, наложени на сметопочистващите фирми, вече достигат общо 1 млн. евро.