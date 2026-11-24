Около 60 противоракетни прехващача за системата Patriot, които САЩ вече са се съгласили да доставят на Украйна, включително някои от европейските арсенали, все още се бавят. Те очакват одобрение от Пентагона за изпращане, твърдят три източника, запознати с въпроса, цитирани от Financial Times. Доставката на проектираните и произведени в САЩ ракети PAC-3 и PAC-2, които се заплащат от западните съюзници на Киев, е забавена от министъра на отбраната Пийт Хегсет, твърдят двама украински служители и трето (също неназовано) лице, запознато със ситуацията.

Тъй като ракетите Patriot са американски, Вашингтон трябва да одобри износа и реекспорта им, включително от европейските запаси.

„Много е важно Америка да разреши прехвърлянето на ракети за системите Patriot, за които нашите партньори вече са платили“, заяви в неделя украинският президент Володимир Зеленски. В обръщението си към нацията в понеделник вечерта той предупреди, че украинското разузнаване е сигнализирало, че руснаците подготвят нови удари. „Важно е Съединените щати и другите държави, от които зависи доставката на противоракетни прехващачи за защита на нашите градове и инфраструктура, също да обърнат внимание на тези предупреждения“, заяви лидерът на страната.

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Зимната опасност: без Patriot почти всяка руска балистична ракета поразява целта си

Забавянето в доставката на прехващачите идва в момент, когато Украйна е изправена пред засилващи се руски въздушни удари по градовете и критичната си инфраструктура в навечерието на зимата. Празните пускови установки за ракети Patriot означават, че почти всяка балистична ракета, изстреляна от Русия, поразява целта си на територията на Украйна, казват официални лица, цитирани от Financial Times.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Неизпълненото предоставяне на ракети прехващачи PAC-3 – най-ефективната защита на Украйна срещу руските балистични ракети – включва осем, чиято доставка е планирана за септември, 10 - за октомври и 10 - за ноември, като още 12 трябва да бъдат доставени през декември. Нито една от четирите пратки все още не е одобрена за доставка, казват източниците.

Още около 20 прехващача PAC-2, по-стар модел, също са отпуснати на Украйна, но очакват одобрение за доставка, гласи информацията на изданието.

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"Чакаме г-н Хегсет"

В края на октомври украинският президент заяви, че Киев „от близо месец чака г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за системите Patriot и NASAMS" – ракетни системи „земя-въздух“ със среден обсег, произвеждани съвместно от RTX (бившата Raytheon) и норвежката компания Kongsberg.

Източници потвърждават пред FT, че оттогава насам ракетите за системите NASAMS са били одобрени и че са на път към Украйна.

Потърсен за коментар относно оръжията, говорител на Пентагона заявява: „Няма промяна в политиката на Министерството на отбраната по отношение на подкрепата за Украйна".

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Пентагонът бави и лиценза на Украйна да произвежда сама ракети за Patriot

Според украински длъжностни лица в Пентагона се забавя и отделен процес по предоставяне на разрешение на Киев да произвежда свои собствени прехващачи Patriot.

През юли Доналд Тръмп заяви пред Зеленски, че ще даде разрешение за производството на оръжието, проектирано в САЩ. Хегсет е одобрил сделката, но тя е била предадена на заместник-министъра по въпросите на придобиването Майкъл Дафи за по-нататъшно разглеждане, казват източници. Причината за тази стъпка не е ясна.

Снимка: Getty Images

Зеленски заяви, че първите прехващачи вероятно ще бъдат произведени едва след няколко години, но одобряването им още сега би изпратило силен сигнал за подкрепа и би позволило да започне дългият процес по изграждането на производствени линии.

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Системите Patriot са сред малкото западни оръжия, с които разполага Украйна и които могат да прехващат руски балистични ракети. Ракетите PAC-3 използват така наречената технология „hit-to-kill“ (удар за унищожаване), като поразяват целта директно. Ракетите PAC-2 са по-стари модели, които използват фрагментационна бойна глава - тя детонира в близост до целта, разпръсквайки облак от шрапнели.

Зеленски заяви миналия месец, че Украйна е получавала средно по 12 прехващача за Patriot на месец от САЩ през тази година, докато Русия изстрелва около 150 балистични ракети по страната му всеки месец. Украинският лидер е поискал от Тръмп „зимен пакет“ от 300 ракети Patriot, но американският му колега е отказал, позовавайки се на ниските световни запаси от това оръжие. Войната на САЩ в Иран, водена именно от Тръмп, доведе до сериозен недостиг на ракети Patriot в целия свят.

Забавянето през последните месеци в доставките на ракети за ПВО засилва опасенията в Киев, че администрацията на Тръмп използва военната помощ като средство за натиск в усилията си да сключи бърза сделка, преди новият Конгрес, воден от Демократическата партия, да встъпи в длъжност през януари.