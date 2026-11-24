Украйна не е поставена в рамки що се отнася до това къде ще избере да отговори на руската агресия. Това е неотменно право на самозащита, залегнало в член 51 от Устава на ООН и напълно отговаря на международното право. Това гласи отговорът на говорителя на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи по повод оплакванията на либийските власти, че украинските въоръжени сили са ударили руската корвета "Меркурий" в либийски води.

"Украйна има пълното право да нанася удари по законните военни цели на агресора. Това са руски военни кораби, както и товарни кораби, превозващи военно оборудване и ресурси, и танкери от сенчестия флот, които поддържат руската военна машина", заяви Тихи пред журналисти, цитиран от УНИАН.

Тихи добавя, че Украйна не въвлича трети страни вв войната, нито я пренася на тяхна територия. Той подчерта, че действията на украинските военни са насочени единствено срещу агресора. Още: Либия счита, че с ударите по руски кораби Украйна ѝ обяви война

Атаките са в съответствие с международното право и международното хуманитарно право, заяви още той. "Придържаме се към принципа на пропорционалност и минимизираме всички свързани рискове. Тези действия са отговор на годините на системен и брутален руски терор срещу нашия народ и нашата страна", каза още Тихи.

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