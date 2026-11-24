НАТО продължава да мълчи за най-важното нещо по отношение на трите руски ракети, които навлязоха в полското въздушно пространство на 20 ноември. А то е, че конвенционална руска крилата ракета Х-101 не е в състояние да достигне Полша, докато маневрира над Украйна. За да проникне ракетата там, има само един вариант - на нея умишлено е поставена по-малка бойна глава и същевременно по-голям резервоар за гориво. А какво означава това? Че ракетите са изстреляни нарочно не за да атакуват Украйна, а да провокират НАТО – и тук се появява въпросът, който буди най-голяма тревога, казва военният анализатор Олександър Коваленко в телеграм канала си.

Първо защо стандартна ракета Х-101 не може да долети до Полша, а трябва да бъде специално модифицирана за целта? Коваленко пояснява, че макар да се смята, че обхватът на ракетата е 2800 км, това съвсем не е доказано, а са твърдения на руснаците. Вече имаше пример с балистичните ракети 9М723, за които Русия също твърдеше, че са с обхват до 500 км, но Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) доказа с документи, че в действителност те достигат едва 390 км. Дори цифрата от 2800 км да е реална, има един важен момент - ракетата може да измине това разстояние, ако не се налага да маневрира и сменя височината, а се движи само по права линия на стабилна височина. Какъвто не може да е случаят, когато прелита над Украйна в посока Полша докато в същото време избягва украинското ПВО. В този случай ракетата няма вариант да не маневрира и променя височината си, следователно тя изразходва много повече гориво.

"Дори в небето над Украйна разходът на гориво на Х-101 се увеличава драстично и те не винаги могат да достигнат дори Западна Украйна, а тук те не само прелетяха, но и се осмелиха да навлязат значително по-дълбоко на полска територия - Нови Липовец е на около 50 км от границата, Рудник над Санем - на 80 км; Молодич - на 28 км", пише Коваленко.

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С други думи това означава следното, казва той -

тези ракети са били с намалени наполовина бойни глави за сметка на по-големи резервоари с гориво. Тоест руснаците са ги модифицирали умишлено, за да ударят Полша и това се случва не за първи път.

Иначе казано, ударът по Полша не е бил грешка в насочването, а целенасочен удар по държава членка на ЕС и НАТО.

И тук Коваленко задава важния въпрос имаше ли ответни мерки от страна на НАТО?

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"Никакви. Те дори се страхуват да признаят, че Русия умишлено удари Полша с ракети, специално проектирани за такива удари с голям обсег."