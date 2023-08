Активисти се разгневиха на Риши Сунак и покриха имението му с черни чаршафи (ВИДЕО и СНИМКИ)

Тази седмица Сунак даде зелена светлина на стотици нови лицензи за добив на нефт и газ в Северно море, което разгневи природозащитниците, предава "Гълф таймс". "Отчаяно се нуждаем от това нашият министър-председател да бъде лидер в областта на климата, а не подпалвач на климата", заяви активистът Филип Евънс.

Британският клон на "Грийнпийс" публикува видеоклипове на четирима активисти, които се качват на покрива на имението на Сунак в Ричмънд, Северна Англия, и го покриват с черни чаршафи. Други двама активисти разпъват на моравата пред къщата плакат с надпис "Риши Сунак - петролните печалби или нашето бъдеще?".

Having a lovely holiday in California, I’ll just check on what’s happening back in the… HEY - THAT’S MY FUCKING HOUSE!! pic.twitter.com/lBhqQDcJ1L

Според Евънс Риши Сунак е готов "да подпали планетата, ако може да спечели няколко политически точки". Той добави, че това е цинично до безобразие.

На"Даунинг стрийт" обаче смятат, че политиката е от съществено значение за гарантиране на енергийната сигурност.

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU