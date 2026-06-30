"Алтернатива за Германия" иска възстановяване на отношенията между Москва и Берлин

Германия трябва да прекрати бойкота на руския петрол и газ, за да стимулира икономиката си. Това каза лидерката на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел, която изложи плановете си за управление на Германия. Според нея АзГ може да спечели изборите в две ключови провинции през идните месеци и това ще бъдат важни индикации, че партията ѝ може да дойде на власт на следващите парламентарни избори през 2029 г.

"Евтината енергия от Русия беше тайната на успеха на "Произведено в Германия". Отново имаме нужда от нея", каза Вайдел пред Ройтерс.

"Загубата на тази енергия ни връща години назад. Стотици хиляди работни места бяха загубени. Станахме зависими от Съединените щати, които ни продават енергия на много по-високи цени", изтъкна Вайдел.

Още: Докато Европа се "топи", китайците си пръскат фина мъгла и свалят температурите с до 6 °C (ВИДЕО)

През септември ще има избори в ключовите германски провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, където според социологическите проучвания АзГ е фаворит. Ако партията получи контрол в тези провинции, техните регионални правителства ще могат да се противопоставят на миграционната политика на Берлин, която според АзГ е твърде мека.

"Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания са от решаващо значение", заяви Вайдел. "Ако спечелим в Саксония-Анхалт, вероятно ще спечелим и в Мекленбург-Предна Померания. Според мен АзГ ще спечели канцлерския пост ако не на следващите избори, то на тези след тях", сигурна е тя.

Мерц с признание за страшни числа за германската икономика (ВИДЕО)