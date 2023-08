Ама че дисциплина: Беларуско оръдие тръгва където му видят очите (ВИДЕО)

Колко обаче струва тази на Беларус? За незапознатите, беларуската армия е наборна, а не професионална. Именно заради това беларуският диктатор Александър Лукашенко говори, че ЧВК Вагнер ще я обучава и дори че наемниците на руския олигарх Евгений Пригожин може да подпишат договори с беларуското военно министерство като професионални войници.

Че Беларус има нужда от професионализъм показват следващите видеокадри, в които може да се види как 122-милиметрово оръдие Д-30 има и изразява собствено мнение, различно от това на беларуските войници, които го обслужват:

Труп до труп: Спомен за разбитата руска офанзива към Угледар (ВИДЕО)

Watch out. Belarusian D-30 on the loose. pic.twitter.com/BU7tkjdwVJ