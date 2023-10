Арменският премиер обвини Русия в предателство пред евродепутатите

"В момент, когато 100 000 арменци избягаха в Армения от Нагорни Карабах, нашите съюзници по сигурността не само не ни помогнаха, но и отправиха публични призиви за смяна на властта в Република Армения и сваляне на демократичното правителство", заяви той.

Още: Президентът Илхам Алиев издигна знамето на Азербайджан в Нагорни Карабах

Става въпрос за руските миротворци в Южен Кавказ, които трябваше да не позволяват ескалация между Армения и Азербайджан. Само че никой не попречи на силите на Баку за броени часове да поемат пълен контрол над оспорваната територия Нагорни Карабах. Проарменските власти там обявиха капитулация, а от 1 януари 2024 г. анклавът няма да съществува.

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has accused Russia of betrayal:



"At a time when 100,000 Armenians fled to Armenia from Nagorno-Karabakh, our security allies not only failed to help us, but also voiced public calls for a change of power in the Republic of Armenia and the… pic.twitter.com/STn6waWgn7