Армията на роботите на ексминистъра на Украйна Федоров: Заблуждава ли инвеститорите?

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров за втори път се опитва да пусне "Армия от роботи" - първият път така и не се получи. Сега същата идея той представя на инвеститори. Това обаче е все същата идея, която вече се провали веднъж, но представена като нова. Това заяви директорът на Института за световна политика Евген Магда в профила си във Фейсбук.

Той отбеляза, че Федоров още през 2023 г. обеща да направи "Армия от роботи", но проектът така и не бе реализиран. "Новият и обещаващ проект на бизнесмена Федоров е старият и неуспешен проект на министър Федоров", пише той.

Евген Магда отбелязва, че през март 2024 г. проектът не стартира "заради некоординирани детайли", като бе посочено в тогавашното съобщение на Brave1 - държавният технологичен клъстер на Украйна, създаден през 2023 г. за подкрепа и развитие на отбранителните технологии на Украйна. Една от институциите, които участваха в създаването на Brave1, бе именно Министерството на цифровата трансформация, оглавявано по това време от Федоров. "След това проектът беше погребан като нереалистичен", пише експертът.

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Припомняме, че проектът "Армия от роботи" имаше за цел масово производство и внедряване на фронта на наземни роботизирани платформи - безпилотни наземни дронове за евакуация на ранени, за разминиране и др. Това трябваше да бъде продължение на много успешната програма "Армия от дронове" (Армія дронів), която масовизира FPV дроновете във Въоръжените сили на Украйна (ВCУ).

Но проектът претърпя сериозни спънки. През пролетта на 2024 г. от Brave1 публично признаха, че широкомащабният старт не се е състоял заради некоординирани процедури между ведомствата.

Според Евген Магда, сега проектът се представя от Михайло Федоров наново пред чуждестранни инвеститори и технологични фондации като опит "старият и нереализиран проект" да се опакова като нова бизнес възможност. По думите му това носи рискове за доверието на инвеститорите. Той задава въпроса: "Преди три години министър Федоров имаше достъп до бюджета и можеше да реализира най-смелите проекти с държавни средства, включително "Армия от роботи". Но дори и с такива средства проектът не се задвижи. Сега се опитват да "продадат" армията от роботи на инвеститори с... помощта на AI видеоклипове и презентации". И добавя, че това може да породи проблеми с потенциални инвеститори, поставяйки въпроса кой ще носи отговорност за рисковете при провал и гаранциите.

Доколко критиката на Магда е основателна, не е ясно. Факт е, че в момента десетки частни украински компании произвеждат стотици наземни роботи месечно и те се използват от украинските бригади, например, за доставки на боеприпаси и вода до опасни позиции или за миниране и разминиране, за да се намалят човешките жертви на първа линия.

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