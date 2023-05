Атака с дронове във Воронеж рани над 10 руски военни

Това съобщава „Телеграм“ каналът Astra сутринта на 10 май, цитирайки свои източници. Атаката според тях е станала около 4 ч. през изминалата нощ. Два дрона са прелетели над тренировъчен полигон на военна част №11097. На мястото на инцидента са изпратени 10 линейки.

Губернаторът на областта Александър Гусев потвърди, че е имало удар с дронове. "В резултат на мерките за въздействие единият от тях се отклони от курса и падна, а вторият беше унищожен от пожар. Взаимодействието с правоприлагащите органи и военното командване продължава. Изпълнява се комплекс от допълнителни мерки, насочени към гарантиране на сигурността", твърди той в "Телеграм".

In the village of #Tolmachevo, #Kursk region, fragments of a downed drone fell on a private house.



It is also reported that two drones attacked a military training ground in the #Voronezh region. According to preliminary data, 14 Russian soldiers were injured. pic.twitter.com/yJrVrCkpf2