Войната в Украйна:

Авария в промишлен завод в Бавария, два града са обгазени (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 23:05 часа 194 прочитания 0 коментара
Авария в промишлен завод в Бавария, два града са обгазени (ВИДЕО)

Авария в промишлен завод в германската провинция Бавария обгази два града, съобщават местни медии. Инцидентът е станал във фабрика в град Майнашаф, а заедно с него е обгазен и град Ашафенбург. Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен. Властите призоваха хората от двете населени места да се приберат и да затворят прозорците, както и да следват указанията на полицията и пожарната служба.

По информация в германски медии до аварията се е стигнало, след като метална част е паднала в киселинна вана, което е предизвикало химическа реакция. По първоначална информация един работник е пострадал, но не се съобщава какво е състоянието му. Около 150 пожарникари са на място, както и аварийни екипи със защитни костюми, съобщава „Билд“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Завод Обгазяване Авария Германия Бавария
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес