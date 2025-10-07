Авария в промишлен завод в Бавария, два града са обгазени (ВИДЕО)

Авария в промишлен завод в германската провинция Бавария обгази два града, съобщават местни медии. Инцидентът е станал във фабрика в град Майнашаф, а заедно с него е обгазен и град Ашафенбург. Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен. Властите призоваха хората от двете населени места да се приберат и да затворят прозорците, както и да следват указанията на полицията и пожарната служба.
In #Mainaschaff bei Aschaffenburg ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem wahrscheinlich gefährliche nitrose Gase (zu erkennen an der orangenen Farbe) freigesetzt wurden. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten und nicht ins Freie gehen!pic.twitter.com/C5jFEkz9QT— Amphitryon (@anti_ideologist) October 7, 2025
По информация в германски медии до аварията се е стигнало, след като метална част е паднала в киселинна вана, което е предизвикало химическа реакция. По първоначална информация един работник е пострадал, но не се съобщава какво е състоянието му. Около 150 пожарникари са на място, както и аварийни екипи със защитни костюми, съобщава „Билд“.
Giftige Rauchwolke über Aschaffenburg, nach einem Störfall in einem Betrieb in Mainaschaff.#Aschaffenburg #Unfall #Mainaschaff pic.twitter.com/wARyEEMu7e— Jörg Baumann MdL (@BaumannMdL) October 7, 2025