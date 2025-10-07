Войната в Украйна:

07 октомври 2025
Новият треньор на България с иновативно решение за носеното на отговорност сред "лъвовете" (ВИДЕО)

Новият селекционер на националния отбор по футбол на България - Александър Димитров, бе специален гост в епизод 4 на подкаста на Българския футболен съюз (БФС) “Да поговорим за футбол”. В публикувания от родната централа кратък откъс специалистът разкри какво е неговото първо правило и обяви, че вътрешният правилник и санкциите ще бъдат предложени от самите състезатели с цел да се носи отговорност.

„Първото правило на Александър Димитров е човешки, приятелски взаимоотношения в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Дискретност! Всички правила на Александър Димитров ще бъдат обсъдени с играчите и санкциите по тези правила и създаването като цяло и на вътрешен правилник и санкциите ще бъдат предложени от самите играчи, за да могат те да носят отговорност. Отговорността в мъжкия национален отбор ще бъде споделена“, заяви Димитров.

В интервюто специалистът говори откровено за треньорския си път от юношеските селекции през младежкия национален отбор до мъжкия тим на България, а освен това сподели любопитни моменти от периода си като играч и от престоя си в Индонезия. Целият подкаст с Александър Димитров ще бъде публикуван утре, 8 октомври, от 11:00 ч. в YouTube канала на БФС.

Междувременно новият национален селекционер на младежкия отбор на България Тодор Янчев изрази вярата си в селекцията преди един от най-трудните мачове за тима (подробности четете в линка).

