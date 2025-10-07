"Бог чрез такива хора като Насар показва, че съществува. Това не е нормално, дето го вдига"

Карлос Насар е истински феномен в света на щангите. Без съмнение той е най-силният щангист на планетата, след като през 2024-а стана олимпийски, световен и европейски шампион. Българинът бе избран за щангист №1 в света за годината, а зад големите му успехи стои фигурата на вече покойния му треньор от Червен бряг - Илиян Илиев. Именно думите на Илиев пред Ники Кънчев отпреди три години все още отекват във времето - че Насар е дар от Бога, а килограмите, които вдига, са нереални.

"Психиката. Много силна психика има това момче. Не толкова физика. Психически много силен. Умее да се събира и знае какво се иска от него и го прави. И другото - Бог някой път чрез такива хора показва, че съществува. Това не е нормално, дето го вдига. Сега са други времена - анаболи няма, давам пълна гаранция. Психика, а също така Бог е дал много", каза Илиев пред Ники Кънчев в ефира на "Дарик".

"Според мене, колкото по-рано ги почнеш, и то с истинска тренировка, толкова по-добре. Става му генетично. Така мисля, може и да не съм прав. Имам и други момчета, сега вървят по неговия път и мисля, че ще изляза прав. Имаме европейски шампион при 15-годишните, има едно момче в 5-ти клас тласка 73 кг, а тежи 40", добави още треньорът на Насар.

