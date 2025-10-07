Свлачище затрупа автобус, има много загинали (ВИДЕО)

Най-малко 15 души са загинали, а няколко са ранени, след като днес автобус е бил затрупан от свлачище в Северна Индия съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции. На място са пристигнали спасителни екипи и много доброволци от околните населени места. Трагедията се е разиграла в Биласпур, на около 100 километра от Шимла, столицата на щата Химачал Прадеш, който се намира в Хималаите. Свлачището е причинено от проливните дъждове.

Миналата седмица порои засегнаха тежко района на Дарджилинг в Североизточна Индия и унищожиха 5 процента от чаените плантации там. Много пътища бяха отнесени от придошлите води на реки и от свлачища. Разрушени са над 500 къщи, а най-малко 36 души загинаха.

Премиерът на Индия Нарендра Моди обеща 200 000 рупии (2254 долара) за подпомагане на близки на всеки загинал при инцидента от днес, а на ранените ще бъдат изплатени 50 000 рупии.