Добре дошли в България! Глигани разораха футболен терен и накараха БФС да отложи мач (СНИМКА)

Българският футбол винаги може да изненада с гаф, красиво изпълнение или чутовен куриоз. Но това... Това заслужава лидерска позиция във всички подобни класации. Двубоят от Б областна група Пазарджик - пето ниво на родния футбол, между Бенковски 2006 Црънча и Орлета Пазарджик беше отложен заради глигани. Животните нахлули на стадион "Георги Бенковски" и разорали терена, което накарало Българския футболен съюз да вземе решение срещата да не се проведе в предвидения ден и час.

Глигани провалиха мач

Информацията се потвърждава както от официалните документи на БФС, така и от съобщение на Бенковски 2006. "Домакинството с Орлета Пазарджик се отлага поради добре позната причина. Броени часове преди срещата глигани са разорали подгизналия терен, с което за пореден път съсипват труда на домакина и капитан на црънчани Георги Стоицов, поддържащ клубната база", пишат от клуба.

❌ Домакинството с Орлета Пазарджик се отлага поради добре позната причина. 🐷Броени часове преди срещата глигани са... Posted by ФК Бенковски Црънча on Friday, October 3, 2025

Любопитна подробност е, че през 2024 година Црънча обяви популярния водещ и стендъп комедиант Николаос Цитиридис като "първото чуждестранно попълнение". "Роденият в Атина Николаос е известен не само като комик със стендъп представленията си, а и като наш истински фен, споменавайки ни неведнъж в национален ефир. Сега най-известният човек без работа у нас става част от семейството ни и сме сигурни, че ще внесе допълнителна енергия и хумор сред момчетата в отбора. Добре дошъл, Нико!", написаха тогава от отбора, а самият Цитиридис публикува част от изявите си в социалните мрежи.

Не успяха да се справят с организацията на мача. Posted by Коментаторски Клишета on Tuesday, October 7, 2025