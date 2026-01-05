Ще подаде ли Малюк оставка по искане на Зеленски: Имам няколко специални операции, които е престъпление да оставя

Украинският президент Володимир Зеленски иска оставката на началника на украинската Служба за сигурност (СБУ) генерал Васил Малюк. Преди два дни, в събоа 3 януари, на среща с президента Малюк, след като е имал на своя страна подкрепата на военни и общественици, е отказал доброволно да подаде оставка и да се прехвърли в Службата за външно разузнаване или в Съвета за национална сигурност и отбрана, съобщи "Украинска правда". Отказът е ядосал Зеленски, пише изданието, позовавайки се на свои източници и "в пристъп на нервност" е заплашил сам да отстрани Малюк. Украинската медия отбелязва, че действително Зеленски разполага с подобни правомощия по отношение на назначените от него лица, като тези правомощия са му били предоставени от началото на руската инвазия.

Според изданието, Малюк е обосновал отказа си с аргумента, че в ход са още няколко специални операция от мащаба на проведената през 2025 г. "Паяжина", които в момента са в последните етапи от провеждането и би било престъпление да напусне точно сега поста си.

Днес "Украинска правда" пише, че генерал Малюк вече е заявил, че е готов да подаде оставка, ако за това настоява президентът, но че въпросът трябва да бъде отнесен до Върховната Рада, а тя е тази, която трябва да реши.

Както посочва изданието, много украински депутати се опасяват от публичното въздействие, което би имала оставката на Малюк, тъй като той е уважан в Украйна като човекът, въвел военноморските дронове и мозъкът зад бомбардировките на Кримския мост и споменатата вече операция "Паяжина", която нанесе огромни щети на руския въздушен флот.

Зеленски, от друга страна, вижда Малюк като едно от лицата зад ръководената от отстранения Андрий Ермак атака срещу независимите разследващи корупцията органи НАБУ и САП, атака, от която администрацията на президента отчаяно се опитва да се дистанцира. Изданието припомня, че на брифинга си в събота Зеленски с неприкрито раздразнение заяви, че независимо от всичко е решен да направи всички планирани от него замени на длъжностни лица.

