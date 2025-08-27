Белгия: Замразените руски активи са като гъска със златни яйца, да я пазим като разменна монета в преговорите

Лидерите на Белгия и Германия предупредиха срещу прякото изземване на замразени руски активи, които се държат в западните страни. По време на съвместна пресконференция на 26 август белгийският министър-председател Барт Де Вевер и германският канцлер Фридрих Мерц се аргументираха с това, че въпросът е много сложен от юридическа гледна точка. При избухването на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. страните от Г-7 блокираха около 300 милиарда долара руски суверенни активи, от които около две трети се държат от белгийската клирингова къща Euroclear.

Правна неприкосновеност

"Знам, че има правителства, които се опитват да конфискуват парите, но бих искал да предупредя, че това не е толкова лесно от правна гледна точка“, заяви белгийският премиер по време на посещението си в Берлин. Той предупреди, че активите, принадлежащи на Руската централна банка, се ползват с правна неприкосновеност и конфискацията вероятно ще доведе до икономически ответни мерки от други страни.

Още: Европейската комисия обяви колко са приходите от замразените руски активи

"Други страни също ще изтеглят държавните си средства. Това ще има системни последствия и е много опасно от правна гледна точка. Смятам, че трябва да запазим тези държавни средства блокирани", добави Де Вевер.

В момента Украйна получава средства от замразени руски активи по механизма за ускоряване на извънредните приходи (ERA) на Г-7, който осигурява неочаквани печалби чрез лихви и инвестиции. За Киев беше договорен пакет от заеми на стойност 50 милиарда долара, обезпечен именно с приходите, извлечени от замразените активи.

При настоящата рамка над 200 милиарда евро (232 милиарда долара) от активите на Руската централна банка, държани от Euroclear, са инвестирани в Белгийската централна банка, което генерира ниски, но стабилни доходи.

Снимка: iStock

Още: "Кой ще поеме рисковете"? Депозитарът, държащ огромната част от замразените руски активи, не харесва новия план на ЕС

Разменна монета за мир

Германският канцлер Фридрих Мерц направи подобни коментари по време на съвместната пресконференция, като предупреди, че Брюксел, където се намира седалището на Euroclear, "ще носи отговорност... ако тези пари бъдат използвани незаконно".

Де Вевер добави, че замразените руски активи могат да бъдат използвани като разменна монета в рамките на текущите мирни преговори, в които посредник е американският президент Доналд Тръмп.

Още: ЕС даде на Украйна 1 милиард евро печалба от замразени руски активи

"Това е като гъска, която снася златни яйца. Трябва да запазим тази гъска. И в крайна сметка, когато говорим за мирен договор, гъската може да бъде поставена на масата", каза Де Вевер, добавяйки, че не желае да вижда промяна в настоящия механизъм за изплащане, цитиран от Kyiv Independent.

По-рано този месец ЕС получи трети транш от 1,6 милиарда евро от неочаквани печалби от замразени активи на Руската централна банка, като 95% от тях са предназначени за погасяване на заемите на Украйна.

Мерц заяви на 10 юли, че замразените от Запада активи не трябва да бъдат освободени, докато Москва не изплати най-малко 500 милиарда евро компенсация на Киев.

Още: Нов план "Маршал": Съюзниците с мащабен фонд за възстановяване на Украйна, но той е капка в морето (ВИДЕО)