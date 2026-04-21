Без обещана по-висока пенсия: Починала е пенсионерка от Крим, на която Медведев каза да чака увеличение

Кримската пенсионерка, която бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, окуражи да се държи, докато Русия ѝ вдигне пенсията, е починала. Това съобщава телеграм каналът "Пост".

През 2016 г. Анна Буянова, пенсионерка от Феодосия, се оплаква на тогавашния руски премиер Дмитрий Медведев за пенсията си от 8000 рубли. Медведев отговари: "Просто няма пари. Ще намерим парите и ще ги индексираме. Дръжте се, всичко най-хубаво и приятен ден".

Пенсионерката има 30 години трудов стаж и след среща с Медведев ѝ е обещано увеличение на пенсията с 3000 рубли, но тя получава само 500 рубли.

"Работеше на различни места. Работеше в столова. Беше пенсионерка. Не работеше допълнително, за да не я натоварваме прекалено", казва пред "Пост" най-малкият син на Буянова, Николай.

Пенсионерката е починала на 2 август 2025 г. Минималната пенсия за пенсионерите в анексирания от Русия Крим през 2026 г. е 15 799 рубли - т.е. около 205 долара.

