Безводие и в Кипър

Водните запаси на Кипър са пред изчерпване, алармират от екоминистерството в Никозия, предаде БНР. Зимата се очаква да бъде по-суха от миналогодишната, а язовирите са запълнени до 10% от капацитета. В момента разполагат с 31 млн. кубически метра вода - 2,5 пъти по-малко, отколкото преди година. Това е четвъртата поредна година на безводие, която се очаква да е най-лошата за последното десетилетие, предвиждат от кипърската метеорологична служба.

Въвеждат се сериозни ограничения

Въвеждат се сериозни ограничения за напояването, съобщиха от земеделското министерство. Те са изпратили до всички фермери предупреждение, че количествата вода за напояване, които държавата ще им предостави догодина, ще бъдат силно намалени и няма да е възможно поддържането на сезонни насаждения и оранжерии. Производителите не трябва да засаждат нови култури, без да осигурят алтернативни водоизточници за 2026 г.

Според отдела по водите в екоминистерството са много вероятни прекъсвания на битовото водоснабдяване, дори инсталациите за обезсоляване на морска вода да работят с пълен капацитет.

Мерки срещу безводието в Кипър

В драматична водна ситуация Кипър посреща новата хидроложка година, която започва на 1 октомври. Заетостта на язовирите в страната вече падна до 13% от обема им. Прилагането на мерки за справяне с недостига на вода напредва бързо, обяви в специално съобщение екоминистерството. Водните резерви на страната изглеждат достатъчни до края на тази година, но ще са необходими поне 2 години обилни валежи, за да се реши сериозният проблем с пълнотата на язовирите, казаха от Отдела по водите.

В края на третата година на суша в Кипър нивата на язовирите вече са критично ниски. При запълнени в момента 13% от общия им обем, част от водохранилищата са пресъхнали.

В същото време в парламента през тази седмица екоминистерството отчете „значителен напредък“ в изпълнението на правителствените мерки за укрепване на водния баланс. Като най-голям успех бе посочено влизането в експлоатация на 12-те обезсоляващи инсталации, предоставени безплатно от ОАЕ, които осигуриха непрекъснато водоснабдяване през лятото.

Започват и редица проекти за намаляване на загубите в мрежата, за които правителството отпуска 13,5 млн. евро.

Целта на всички мерки е да се гарантира, че догодина няма да има недостиг на вода, независимо от метеорологичните условия, подчерта екоминистерството.

