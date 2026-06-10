Бивш шеф на НАТО посочи слабите места на Путин и Русия: Европа трябва да говори чрез сила

Украинският президент Володимир Зеленски призова за лична среща с диктатора Владимир Путин в нов опит за прекратяване на конфликта с Русия. Предложението му идва на фона на сериозни дискусии в Европа за назначаване на свой пратеник за дипломатическо уреждане на конфликта с Москва, пише Андерс Фог Расмусен, бивш генерален секретар на НАТО и бивш премиер на Дания, в британското издание The Economist.

Срещал съм се с Владимир Путин и с бившия руски президент Дмитрий Медведев и мога да ви уверя: те уважават само силата. Следователно дискусията за пратеника заплашва да ни отклони от важното, освен ако не е подкрепена от стратегия за мир чрез сила.

Европа вече започна да запълва празнините, оставени от оттеглянето на САЩ. Пиша това като експерт по трансатлантически отношения, работил с няколко американски президенти през кариерата си. Изводът е очевиден: Вашингтон вече няма да се притече на помощ на Европа. Още: В чужбина се питат защо България саботира европейския натиск върху Путин за край на войната (ВИДЕО)

Германия демонстрира истинско лидерство, подкрепяйки реториката си със значителни средства, оръжия и политически ангажимент. Франция и Обединеното кралство създадоха "коалиция на желаещите", за да помогнат на Украйна. Това обаче далеч не е достатъчно. Преди да продължи обсъждането на назначаването на преговарящ, Европа трябва да се увери, че бъдещият пратеник може да действа от позиция на силата. И има три неща, които трябва да се направят.

Първо, военната икономика на Путин трябва да бъде допълнително потисната. Изправен пред трудности на фронтовата линия, руският лидер не е изоставил надеждите си да пречупи волята и икономическата инфраструктура на Украйна, като бомбардира градовете и електропреносните ѝ мрежи с ракети и дронове.

Европейските правителства трябва да подкрепят Украйна технологично и индустриално в стремежа ѝ да нанесе сериозен удар върху военната икономика на Русия. Те също така трябва да наложат целенасочени санкции срещу държави и компании, доставящи ключови компоненти и материали за руската програма за балистични ракети. Руската ракетна система има две ахилесови пети: прекурсорите за твърдо гориво, които според автора се доставят от Китай и Узбекистан, и западната микроелектроника, която влиза в Русия през Китай, Хонконг и Централна Азия. И двете вериги за доставки могат да бъдат прекъснати, използвайки съществуващите правни и дипломатически инструменти на Европа.

Спирането на тези доставки е от решаващо значение, тъй като ситуацията е неблагоприятна за Украйна. Русия произвежда приблизително 850 балистични ракети годишно, докато САЩ произвеждат приблизително 600 прехващача "Пейтриът" и в момента са фокусирани върху попълването на собствените си арсенали. Най-значимият принос на Европа за противовъздушната отбрана на Украйна е на първо място ограничаването на способността на Русия да произвежда тези ракети. Още: България спира военната помощ с оръжия за Украйна

Важно е да се отбележи, че "сенчестият флот" на Русия продължава да доставя суров петрол срещу пари в брой. Колкото по-прецизно калибрираме законодателството си и колкото повече правомощия предоставим на компетентните органи, толкова повече ще намалим приходите в хазната на Кремъл. Почти половината от руския морски износ на петрол преминава през Балтийско море, често на санкционирани танкери и през контролни пунктове, контролирани от Европейския съюз и НАТО.

Второ, Европа трябва да ускори възстановяването на ключовата инфраструктура на Украйна. Тази зима битката няма да се води само по фронтовата линия, а и във всяка украинска котелна централа, водоснабдителна станция и подстанция. Путин атакува енергийната мрежа с една цел: да разбие украинското общество преди каквито и да било преговори. Понякога производството на електроенергия в Украйна падаше до едва 10 гигавата - от 60 гигавата преди началото на боевете.

Европа трябва да възстанови това, което Русия е разрушила. Десетки изведени от експлоатация въглищни и газови електроцентрали с напълно функциониращо оборудване стоят бездействащи в целия ЕС. Те могат да бъдат прехвърлени в Украйна бързо и евтино. Всеки мегават производство, възстановен в Киев, Харков или Одеса преди настъпването на зимата, ще се превърне в лост в бъдещите преговори. Европа трябва да започне демонтирането, транспортирането и повторното сглобяване на тези електроцентрали със същата спешност, с която попълни своите съоръжения за съхранение по време на енергийната криза през 2022 г.

Трето, Европа трябва ясно да заяви, че бъдещето на Украйна е в ЕС. Според Расмусен това би бил силен сигнал за Путин, че всяка надежда за подчиняване на Украйна е безполезна. Според него членството в ЕС е единствената гаранция за сигурност, на която Москва не може да попречи. Това би променило коренно правилата на играта и само по себе си би било поражение за Русия и дългосрочна награда за Украйна. Още: ЕК предложи нови санкции: Който се е бил за Путин, няма да може да влиза в ЕС (ВИДЕО)

Ще е необходима политическа смелост, за да се преодолеят схемите за вето от държави, гравитиращи към орбитата на Москва, като Унгария при Виктор Орбан. Расмусен смята, че евентуално бъдещо управление на Петер Мадяр би могло да премахне ветото върху присъединяването на Украйна към ЕС, макар че вероятно ще се противопоставя на прекалено ускорен процес. Един от начините за ускоряване на присъединяването на Украйна е да се изостави принципът на единодушие при решенията във външната политика и отбраната в полза на гласуването с квалифицирано мнозинство. По пътя на Украйна трябва да бъдат определени и конкретни етапи: единният пазар на ЕС, военно-промишленият комплекс, енергийната мрежа, селското стопанство, транспортните мрежи и цифровата инфраструктура.

Нека не забравяме, че според автора стотици хиляди украинци са загинали, защитавайки ценности, които с право се считат за европейски: демокрацията, върховенството на закона, правото на свободния народ да формира съюзи по свой избор. Оставянето на тази страна за неопределено време в "сивата зона", с наполовина изпълнени обещания, би било предателство към паметта на украинските жертви и сигнал за Путин да опита отново.

Ако Европа изпълни тези три условия, въпросът за пратеник ще се реши от само себе си. Събеседникът на Русия ще говори от името на континент, който вече е свършил тежката работа: поемайки мястото, където Америка е оставила празнина, сдържайки зимната офанзива на Путин и отваряйки европейско бъдеще за Украйна. Без тази работа и ясен мандат никое име, независимо колко известно е, няма да има и най-малък шанс за постигане на справедлив и траен мир, въпреки целия си опит. Още: Руски политик поиска ядрен удар по Украйна и в Санкт Петербург му изключиха микрофона (ВИДЕО)

Автор: Андерс Фог Расмусен за Economist

Превод: Ганчо Каменарски