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Поредна жертва на западнонилска треска в Северна Македония

21 септември 2026, 16:20 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Поредна жертва на западнонилска треска в Северна Македония

66-годишен мъж от Куманово е починал в Клиниката по инфекциозни болести в Скопие от западнонилска треска, съобщи директорът Фадил Цана, предаде македонското издание "Вечер". Пациентът е имал съпътстващи заболявания. Директорът Цана заяви, че 66-годишният пациент е бил хоспитализиран в тази клиника от 28 дни и е имал по-тежка клинична картина. До момента са хоспитализирани 66 пациенти, като в момента 11 са в отделението по инфекциозни болести, от които един човек е в тежко състояние.

Последният прием на човек със западнонилска треска в отделението по инфекциозни болести е бил на 19 септември, тоест този уикенд.

Девети смъртен случай в югозападната ни съседка

Последният е деветият смъртен случай от западнонилска треска в страната, като всички починали досега са мъже. Части от Скопие остават в епидемично състояние поради вируса, предаван от тигровия комар. 

Нарастват случаите на Балканите

Припомняме, че смъртни случаи и ръст на заболяването има в Гърция, където починалите вследствие на усложнения от западнонилска треска в достигнаха 24 души. 

Общо 95 случая на инфекция с вируса на Западен Нил, от които 83 потвърдени и 12 вероятни, са регистрирани между 3 юни и 16 септември, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на Националния институт за обществено здраве (INSP). ОЩЕ: Нещата са изпуснати: Западнонилска треска е потвърдена при мъртъв гарван в Скопие

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Куманово Република Северна Македония западнонилска треска
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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