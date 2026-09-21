Поредна жертва на западнонилска треска в Северна Македония

66-годишен мъж от Куманово е починал в Клиниката по инфекциозни болести в Скопие от западнонилска треска, съобщи директорът Фадил Цана, предаде македонското издание "Вечер". Пациентът е имал съпътстващи заболявания. Директорът Цана заяви, че 66-годишният пациент е бил хоспитализиран в тази клиника от 28 дни и е имал по-тежка клинична картина. До момента са хоспитализирани 66 пациенти, като в момента 11 са в отделението по инфекциозни болести, от които един човек е в тежко състояние.

Последният прием на човек със западнонилска треска в отделението по инфекциозни болести е бил на 19 септември, тоест този уикенд.

Девети смъртен случай в югозападната ни съседка

Последният е деветият смъртен случай от западнонилска треска в страната, като всички починали досега са мъже. Части от Скопие остават в епидемично състояние поради вируса, предаван от тигровия комар.

Нарастват случаите на Балканите

Припомняме, че смъртни случаи и ръст на заболяването има в Гърция, където починалите вследствие на усложнения от западнонилска треска в достигнаха 24 души.

Общо 95 случая на инфекция с вируса на Западен Нил, от които 83 потвърдени и 12 вероятни, са регистрирани между 3 юни и 16 септември, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на Националния институт за обществено здраве (INSP). ОЩЕ: Нещата са изпуснати: Западнонилска треска е потвърдена при мъртъв гарван в Скопие