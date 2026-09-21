Войната в Иран::

Ярослав Качински: Украйна искаше създаване на единна държава с Полша

21 септември 2026, 15:22 часа 578 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Ярослав Качински: Украйна искаше създаване на единна държава с Полша

В началния етап на войната на Русия срещу Украйна Киев е очаквал от Варшава да предприеме действия, с които Полша не можела да се съгласи.  Украйна дори очаквала създаването на нещо като единна държава. Това заяви лидерът на полската партия "Право и справедливост" и бивш премиер на страната Ярослав Качински, цитиран от "Rzeczpospolita"

"Мисля, че първоначално те са имали донякъде странната идея, че ще ни въвлекат в тази война, дори на базата на създаването на единна държава. Речта на Зеленски в Сейма [полския парламент] беше именно в тази посока", заяви Качински. Той имаше предвид очевидно речта на Володимир Зеленски в Сейма на 11 март 2022 г., когато той говореше за "изключително силен" съюз с Полша. "Историческата мисия на Полша, историческата мисия на Украйна е да бъдем лидери, които заедно ще извадят Европа от тази бездна. Ще я спасят от тази заплаха", заяви тогава украинският президент.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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