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Партията на Путин ще има най-много депутати в историята си, влизат близо 90 ветерани от войната

21 септември 2026, 12:44 часа 976 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Партията на Путин ще има най-много депутати в историята си, влизат близо 90 ветерани от войната

Данните от руската Централна избирателна комисия след провеждането на парламентарните избори в страната показват, че партията на диктатора Владимир Путин - „Единна Русия“ - ще сформира рекордна фракция в Държавната дума (парламента). Според председателя на местната ЦИК Ела Памфилова след преброяването на 95,18% от гласовете формацията ще спечели между 348 и 356 места в законодателното събрание. Това ще е деветата Държавна дума, сформирана в Руската федерация.

В осмия състав (2021–2026 г.) фракцията на „Единна Русия“ имаше 310 депутати, в седмия (2016–2021 г.) – 343, в шестия (2011–2016 г.) – 238, в петия (2007–2011 г.) – 315, а в четвъртия (2003–2007 г.) – 304, припомня контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

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Повече от 300 места са достатъчни за конституционно мнозинство в парламента.

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На този етап "Единна Русия" събира 57,83% подкрепа от гласоподавателите.

Без реална алтернатива, но с рекордна избирателна активност

Кампанията и този път премина така, както поиска режимът в Кремъл - опозиционната партия "Яблоко", която призоваваше за мир с Украйна, бе елиминирана от изборите с решение на Върховния съд и след подадена жалба от провоенната партия "Родина".

Бяха наблюдавани и редица фалшификации: Фалшификации пред камери на живо, пачки с бюлетини: Руската ЦИК сама определи изборите като "липса на мозък".

Западните страни по принцип не признават резултатите от изборите в Русия, които протичат винаги в строго контролирана от Кремъл среда, без реална алтернатива за руснаците извън "Единна Русия". Всички партии в бюлетината бяха провоенни: Лидерът на забранената опозиция в Русия пред българска аудитория: Вървим към ядрена война и искаме да спрем Путин, за да ви спасим.

Впечатление прави все пак, че избирателната активност на изборите за Държавната дума е била 59,32% – рекордно висока, заяви Ела Памфилова.

86 ветерани от войната в Украйна влизат в парламента от партията на Путин

В новата Държавна дума ще влязат 86 участници във войната с Украйна, издигнати от „Единна Русия“, обяви Владимир Якушев - секретар на Общия съвет на партията.

„Говорихме за това постоянно, а руският президент се изказа по този въпрос на 22-рия партиен конгрес. Всяка година в Деня на единното гласуване показваме, че доста голям брой ветерани и участници в "специалната военна операция" получават мандати и партийни карти. Помагаме им да станат кандидати, а след това и депутати на различни нива на управление. Сега тече мащабна федерална кампания за Държавната дума, в която от самото начало ръководехме, подпомагахме и подкрепяхме нашите участници в специалната военна операция“, заяви Якушев, цитиран от опозиционната медия ASTRA.

Междувременно прокремълската агенция РИА „Новости“ оттегли репортажа си, съдържащ изявлението на Якушев - „по искане на пресслужбата на „Единна Русия“ поради уточняване на данните“.

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Руската ЦИК се оплака от атаки с дронове и два случая на фалшифициране на бюлетини, но иначе кампанията е била "честна"

Председателят на руската ЦИК Ела Памфилова каза, че дрон е нападнал автомобил, в който се е намирал член на избирателната комисия в Брянска област. В резултат на това Елена Дятлова, член на избирателна секция №882 в Стародубския район, е била сериозно ранена от шрапнели, заяви Памфилова.

Също така Централната избирателна комисия (ЦИК) е регистрирала два случая на фалшифициране на изборни бюлетини в цяла Русия по време на изборите, добави тя - в Марий Ел и в анексирания Крим. Отговорните лица ще получат „съответното наказание", заяви Памфилова.

„Въпреки всички предизвикателства, заплахи, трудности и човешки загуби, които претърпяхме, кампанията беше възможно най-честна и спокойна. При запазване на всички елементи на конкуренцията, партиите дадоха приоритет на силата на Русия и националната сигурност“, каза Памфилова.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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