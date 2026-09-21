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Кремъл с анализ какво стои зад изборната победа на АзГ

21 септември 2026, 14:38 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Кремъл с анализ какво стои зад изборната победа на АзГ

Победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, в североизточната част на страната, се дължи до голяма степен на решението на Германия да не купува повече евтиния руски газ, а вместо това да се снабдява със скъпите американски енергийни ресурси, смятат от Кремъл.

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Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц се е запътил към най-тежката загуба на регионални избори в 81-годишната си история. Същевременно крайнодясната АзГ продължи да укрепва позициите си.

Две седмици след убедителната победа на изборите в Саксония-Анхалт АзГ се очаква да спечели и в Мекленбург-Предна Померания с 37 – 38% от гласовете, което означава, че тя удвоява процентите си в сравнение с предишните избори през 2021 г. 

Изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания засилват напрежението върху Мерц, чиито рейтинги се сринаха в последно време, поради което политическото му бъдеще е обект на засилени спекулации.

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Германия Русия руски газ Фридрих Мерц
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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