Огнен дракон над Москва за мир: Путин не чува, Русия се закани да отговори (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Сутринта ми започна с поздравления от много чуждестранни колеги за Деня на пожарите в Москва. Тази гледка със сигурност не е резултатът, който Путин очакваше, когато започна войната си срещу Украйна. Сега, когато войната се завърна у дома, руснаците обвиняват само Путин за нея. Посланието към него е просто: погледнете през прозореца на Кремъл, вижте пламъците над Москва - и сложете край на тази война". Така украинският външен министър Андрий Сибиха обобщи може би най-впечатляващата украинска въздушна операция, която подпали много обекти в руската столица и то начело с Московската рафинерия – ОЩЕ: Точно за изборите в Русия: Огнен ад в Московската рафинерия и Подмосковието от над 450 украински дрона (ВИДЕО)

My morning today started with congratulations from many foreign colleagues on Moscow Burning Day.



This sight is certainly not an outcome Putin expected when he started his war of aggression against Ukraine.



Now that the war has come home, Russians have only Putin to blame for… pic.twitter.com/pkCuoUDhPW — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 20, 2026

Случилото се предизвика сериозен отзвук – и една от най-запомнящите се реакции е на Юън Макдоналд, кореспондент на свободна практика на BBC, който публикува изключително запомнящо се меме-колаж какво стана сутринта на 20 септември в Москва: нещо абсолютно невъзможно дори да се помисли само допреди дори година. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също отделя много внимание на станалото в днешния си обзор, като основният акцент на ISW е как властите в Москва не са пуснали сирените за въздушна тревога и не са изпратили SMS съобщения с предупреждения, за което има много оплаквания от жители на руската столица. Жалби са се появили и в официалния канал в Телеграм на губернатора на Московска област Андрей Воробьов, но той е бил бързо затворен:

One particular photo of the big attack by democratic Ukraine on fascist Russia's capital Moscow this morning has inspired an epic meme. pic.twitter.com/OKtrxfDxyv — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) September 20, 2026

Всъщност, множеството видеокадри от украинските удари правят други видеа да изглеждат смешни – видеа, на които е заснето как върху поредната руска рафинерия се полагат мрежи против дронове. Явно е, че това не работи срещу най-силните образци на далекобойните украински дронове. И не просто не работи – недостигът на бензин в Русия се превръща в начин на живот, като се стига до ужасни последствия заради решението на руския диктатор Владимир Путин да отприщи пълномащабна война срещу Украйна: тежка катастрофа на 103-ти километър на Околовръстното шосе на Москва, при която камион се врязва в опашка от чакащи да заредят бензин автомобили. Кадрите са на "112", един от прокремълските канали в Телеграм. Каналът информира, че при катастрофата е загинал 1 човек, още двама са ранени, като единият е приет в болница в критично състояние. Със щети са общо 6 автомобила:

Close-up footage of anti-drone protective nets being installed over Russian oil refineries. pic.twitter.com/YNqV9iyezb — WarTranslated (@wartranslated) September 20, 2026

A Ukrainian Defense Forces strike UAV punches through dense Moscow air defenses and hits the refinery. pic.twitter.com/Dl9BRhQD4Q — WarTranslated (@wartranslated) September 20, 2026

On the ground footage from Moscow after the Ukrainian overnight attack on the Moscow Refinery in Kapotnya. #Russia pic.twitter.com/PvNoOJAY94 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 20, 2026

People are dying over gasoline



A truck plowed into a line at a gas station: several people were injured, and one driver was reportedly crushed to death.



The irony is that not long ago, Russian authorities were claiming that lines at Moscow gas stations had almost disappeared,… pic.twitter.com/DhxzptRRuQ — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026

Русия обаче явно още няма намерение да спре – снощи руското военно министерство публикува отчет какво е станало и в него дословно пише следното: "В отговор на атаките на киевския режим срещу граждански цели в Русия, руските въоръжени сили ще продължат и ще засилят високоточните удари срещу военни цели в Киев". Министерството твърди, че за 24 часа са свалени 1951 далекобойни украински дрона и 8 крилати ракети "Фламинго" и че "опитът за масирана атака срещу Москва се провали" - предвид горящата Московска рафинерия, ударите по близкия до нея ТЕЦ, дима след удар по един от големите московски пазари и пораженията по жилищни сгради това е меко казано нелепо твърдение:

Усилията за мир отстъпват пред страха от по-голяма война

Известната украинска медия Kyiv Independent публикува материал, според който и Украйна, и Русия оказват натиск Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, да бъде отстранен от процеса. Защо – Русия не е доволна, че Уиткоф не защитава достатъчно нейната позиция, въпреки многото визити в Москва и топлата връзка с Кирил Дмитриев, директора на Руския фонд за чуждестранни инвестиции, докато Украйна е недоволна какво точно прави Уиткоф и че няма никакъв резултат. Дали обаче на него ще му се случи нещо – поне засега не изглежда Тръмп да се впечатлява.

Според The Guardian, няколко европейски разузнавателни служби предупреждават, че Русия може да тества готовността на НАТО да остане единна организация пред лицето на военна опасност – и това да се случи в рамките на до няколко месеца, а не години. Вариантите са атаки с дронове, саботаж, провокации и операции, при които вината за стореното се хвърля на друг, а не на Кремъл. Но балтийските разузнавателни служби засега не виждат признаци за предстояща руска атака и предупреждават, че прекомерната обществена тревога сама по себе си може да послужи отлично за изпълнение на намеренията на Владимир Путин най-накрая да извоюва победа в Украйна. Все пак оценката е, че Кремъл ще увеличи саботажите и то към по-конкретни цели, включително железопътни линии, инфраструктура, използвана в помощ на Украйна, и европейски военни компании.

Не по-малко важен за целите на Путин е и вътрешноевропейския саботаж – такъв, какъвто осъществяват хора като словашкия премиер Роберт Фицо. Той за пореден път публично обезцени член 5 от Договора за НАТО (щом си в Алианса, помагаш безусловно на друга страна-членка, обект на нападение) и настоя, че европейски политици искат да провокират война на Европа с Русия, защото нямало как Русия да загуби по конвенционален път в Украйна. За Фицо се създава ситуация, при която член 5 да бъде активиран един вид без заложената в Договора за НАТО нужда и той пак повтори, че нямало да праща словашки войници по силата на член 5. Прочитът на Фицо е, че член 5 давал широки възможности за помощ, не обезателно да се пращат войници. Всъщност словашкият министър-председател направо намекна, че не трябва да се ангажира с член 5, защото Втората световна война избухнала и съответно Словакия тогава пострадала, след като западните ѝ съюзници (Великобритания и Франция) не се притекли на помощ. Словашкият премиер обяви и, че украинците казали на полския премиер Доналд Туск, че месечно вече губят по 27 000 войници – убити и ранени. "Нямам право да оспорвам това число, макар то да може да послужи като аргумент за засилване на западната военна помощ", коментира Фицо – ОЩЕ: Рецептата за пропаганда на Фицо: Бяга от чл. 5 заради западно предателство от Втората световна война и 27 000 убити и ранени украински войници (ВИДЕО)

Спрямо Украйна вече по-различно се държи Унгария, която при Виктор Орбан беше с голяма преднина пред Словакия на Роберт Фицо. Украинската „Нафтогаз“ и унгарската МОЛ подписаха меморандум за изграждане на хранилище за газ в Унгария, близо до границата с Украйна. Това идва на фона на материал на Financial Times, според който руските въздушни удари на практика са унищожили производството на стомана в Украйна, един от най-силните индустриални сектори на украинската икономика – преди войната той съставляваше 7% от украинския БВП и 15% от украинския износ, сега на практика е на нула. Един от ръководителите на "Метинвест", която управлява "Запорожстал" и "Каметстал", заяви директно: "Украйна вече няма стоманодобивна промишленост" - ОЩЕ: Руските ракети разрушиха един от най-важните сектори на украинската икономика - стоманата изчезва

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 131 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 20 септември е имало 238 бойни сблъсъка спрямо 234 на 19 септември. Руснаците са хвърлили 295 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 18 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2903 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 210 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 237 FPV дрона, което е с около 620 надолу спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

24 руски пехотни атаки са организирани в направлението от Торецк към Константиновка, но в Краматорското направление, откъм Часов Яр, не е имало нито една. В Покровското направление са осъществени 19 руски пехотни атаки. Едва 1 руска пехотна атака е имало на юг, в Олександриевското направление, а 2 – в района на Гуляйполе, Запорожка област. 15 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление.

The Mariupol–Dzhankoy logistics route used by Russian occupiers looks like this right now. pic.twitter.com/qKWWc4XJw4 — WarTranslated (@wartranslated) September 20, 2026

Руското военно министерство и руски Z-канали, начело с "Рибар", продължават да настояват без никакви геолокализирани кадри, че имало обкръжение на хиляди украински войници северно от Купянск и южно от Вовчанск, в направлението към Велики Бурлук. Дори "Московски комсомолец" подхвана темата – обаче Юрий Подоляка, един от известните Z-блогъри, който е украинец, не го потвърждава и казва, че украинската армия още контролира коридора до Благодатно. Подоляка оспори и други твърдения, направени от руското военно министерство - например,той каза, че не може да потвърди съобщенията, че са били превзети няколко села, и определи някои от тези предполагаеми успехи за "виртуални". След това, в следващото си видео, Подоляка се появи с насинено око. Той настоява, че синината няма нищо общо с критиките му към официалната руска военна версия:

Are Ukrainian forces trapped in a “cauldron”?



Pro-Kremlin media have once again claimed that Ukrainian units in the Kharkiv region are “encircled.” Moskovsky Komsomolets writes that Ukrainian battalions north of Velykyi Burluk are allegedly suffering heavy losses and trying to… pic.twitter.com/ySTGF8c7w2 — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 172 далекобойни дрона по цели в Украйна, от които 64 са били с реактивни двигатели. Свалени са 147, както и 1 ракета-дрон "Бандерол". Удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни системи е имало на 14 места. Украинската спешна служба казва следното за руските въздушни удари: Бензиностанция е ударена в Буча, Киевска област, уцелена е и дъскорезница. В Лозово, Харковска област, има загинал 1 човек и трима ранени заради руски обстрел. В Кировградска област руснаците са стреляли по индустриален обект, ранен е негов служител. А руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска територия са свалени 244 далекобойни украински дрона. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщава (СНИМКА) за пожар в индустриалната зона на Уфа заради атака с дронове. Там се намират няколко петролни предприятия на "Башнефт", които многократно са били атакувани от дронове - "Башнефт-Уфанефтехим", "Башнефт-Новойл" и "Башнефт-УНПЗ". Газоразпределителната станция "Ново-Александровка" също се намира на няколко километра.

- ОЩЕ: Франция отговаря военно на Русия?! Влиятелни Z-канали са под прицел, защото сочат руските военни провали в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

A Ukrainian Air Force F-16AM shoots down a Russian Geran-5 kamikaze drone over Kyiv region using its M61 Vulcan onboard cannon. #Ukraine pic.twitter.com/nc3vKFQTtW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 20, 2026