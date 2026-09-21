Венеция обмисля сериозно увеличение на таксата за туристи

Таксата за влизане във Венеция може да достигне 30 евро. Това заяви общинският съветник по бюджета, данъците и дружествата с общинско участие Микеле Дзуин. "След три години на експериментално прилагане от 2027 г. таксата за влизане във Венеция ще придобива все по-устойчива структура. Ще бъде разгледана и възможността за удължаване на периода на нейното прилагане", коментира той.

Дзуин подчерта, че размерът на таксата трябва да бъде увеличен, за да се ограничи допълнително притокът на туристи в града в дните с очаквано най-голямо натоварване.

ОЩЕ: Не само Венеция: 17 туристически дестинации, които може да изчезнат до края на века

"Искането ни към правителството за въвеждане на по-висока такса за влизане не е с цел да пълним местната хазна. Въпросът е дали осъзнаваме, че сегашните 5-10 евро вече са по джоба на всеки и съществува риск, те да не постигат възпиращия ефект, който тази мярка би трябвало да има", каза общинският съветник.

Какъв точно ще бъде размерът на таксата ще бъде решено съвместно с правителството и парламента.

"Стигна се дори до обсъждане на сума от 50 евро, но тя може да бъде например 30 евро. Важен е принципът - ако целта е да се разубедят туристите, идващи само за ден, както и хората, които вече многократно са посещавали Венеция, но искат да дойдат отново, например на 1 май, тогава по-висока такса би ги насърчила да изберат еднодневна екскурзия до друго място", отбеляза Микеле Дзуин.

ОЩЕ: Входна такса за Венеция: Мярката удря по джоба само една група туристи

Присъствието на министъра на туризма Джанмарко Маци, който на 11 септември посети Лидо ди Венеция по повод представянето на ремонтните дейности, които ще обхванат хотел "Де Бен", според съветника е конкретен знак за добро "разбирателство" с кмета на Венеция Симоне Вентурини.

Досега таксата се събираше от април до юли, но може да бъде обсъдено разширяването на периода и включването на март и септември. "Обмисляме и този вариант с оглед на събраните данни. Засега все още не сме взели решение", уточни Дзуин, пише БТА.