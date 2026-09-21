Рама вижда и добра новина в протестите срещу проекта на Къшнър в Албания

Ежедневните протести в Тирана, наречени „Революцията на фламингото“ срещу проекта на зетя на Тръмп Джаред Къшнър, и политическият сблъсък с премиера Еди Рама са отразени в статия, публикувана в престижния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, предава албанската телевизия Top-Channel. Статията се фокусира върху протестите, които продължават вече повече от 100 дни, но – според текста – не са прераснали в масово движение по улиците на столицата. Изправен пред тази ситуация, Рама разглежда протестите като предизвикателство за правителството, но същевременно и като възможност да се обмисли как институциите трябва да реагират на опасенията на гражданите.

Добрата новина от протестите

„За мен това е предизвикателство. Но това е нещо хубаво. През цялата ми политическа кариера нещата никога не са вървели добре, когато не съм бил изправен пред предизвикателства“, се казва в думите на Рама, който добавя, че времето ще покаже дали и този път предизвикателството ще доведе до подобряване на управлението му.

Според министър-председателя на Албания фактът, че гражданите излизат на протест заради въпроси, свързани с околната среда, биологичното разнообразие и обществения интерес, не трябва непременно да се разглежда като негативно явление.

Рама твърди, че Албания трябва да се съсредоточи повече върху това, което той нарича „грижовна държава“ – държава, която се вслушва в гражданите, взема предвид техния опит и работи за подобряване на обществените услуги и инвестициите. ОЩЕ: Ескалация: Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Албания, заради проекта на Къшнър (ВИДЕО)