Кабинетът "Радев":

Рама вижда и добра новина в протестите срещу проекта на Къшнър в Албания

21 септември 2026, 16:51 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рама вижда и добра новина в протестите срещу проекта на Къшнър в Албания

Ежедневните протести в Тирана, наречени „Революцията на фламингото“ срещу проекта на зетя на Тръмп Джаред Къшнър, и политическият сблъсък с премиера Еди Рама са отразени в статия, публикувана в престижния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, предава албанската телевизия Top-Channel. Статията се фокусира върху протестите, които продължават вече повече от 100 дни, но – според текста – не са прераснали в масово движение по улиците на столицата. Изправен пред тази ситуация, Рама разглежда протестите като предизвикателство за правителството, но същевременно и като възможност да се обмисли как институциите трябва да реагират на опасенията на гражданите.

Добрата новина от протестите

 „За мен това е предизвикателство. Но това е нещо хубаво. През цялата ми политическа кариера нещата никога не са вървели добре, когато не съм бил изправен пред предизвикателства“, се казва в думите на Рама, който добавя, че времето ще покаже дали и този път предизвикателството ще доведе до подобряване на управлението му.

Според министър-председателя на Албания фактът, че гражданите излизат на протест заради въпроси, свързани с околната среда, биологичното разнообразие и обществения интерес, не трябва непременно да се разглежда като негативно явление.

Рама твърди, че Албания трябва да се съсредоточи повече върху това, което той нарича „грижовна държава“ – държава, която се вслушва в гражданите, взема предвид техния опит и работи за подобряване на обществените услуги и инвестициите. ОЩЕ: Ескалация: Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Албания, заради проекта на Къшнър (ВИДЕО)

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Албания Еди Рама Джаред Къшнър
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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