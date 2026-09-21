Под заплахата от гладна стачка: Ще се промени ли финансирането на музикалните състави в БНР?

В измененията на Закона за радио и телевизия, които ще бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на месец септември, са подготвени промени в модела на финансиране на музикалните състави на БНР. Това каза в Бургас зам.-министърът на културата Зорница Грекова. По думите ѝ тези промени трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 година. "За да бъдат обсъдени неразрешените с дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на министерството на културата", каза Грекова, цитирна от общественото радио.

"С ресорния заместник-министър, който отговаря за сценични изкуства - госпожа Марина Василева, сме предвидили да има тази среща при първа ваша възможност", каза още тя. На въпрос дали е запозната с писмо с молба за такава среща Грекова каза, че още не е: "В мига, в който има възможност, и тази седмица ще се видим".

Източник: Министерство на културата

Грекова съобщи, че в бюджета за 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии: "Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в Закона за радиото и телевизията в тези изменения, които сега предлагаме във връзка с европейския Акт за свобода на медиите, но ние използваме тази възможност, за да предложим и доразширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включат и съставите. Така че до края на годината, ние, това да е приетост, да може да заложим в бюджет 2027 всички тези финансови промени, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което е изискването на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията ние да имаме 1 година през 2027 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена".

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Заместник-министърът увери още, че Министерство на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави за месеците до края на годината, предава БГНЕС.

Обявяване на гладна стачка

Припомняме, че на 17 септември солист-оркестрантът на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември заради липсата на решение за статута и финансирането на музикалните състави на БНР. В отворено писмо до президента, премиера, министъра на културата и депутатите от Комисията по културата и медиите Джаджева заяви, че протестът е "следващата, крайна форма на индивидуален протест".

Според Джаджева проблемът не се изчерпва с размера на възнагражденията. По думите ѝ става въпрос и за статута и професионалната перспектива на състави, които създават, изпълняват и записват българска музика и са част от културната памет на страната. Тя посочва, че от встъпването в длъжност на настоящото правителство не е проведена официална среща между Министерството на културата и представителите на музикалните състави на БНР, на която да бъдат обсъдени конкретни предложения и проблеми. Особено тревожен според нея е моментът, в който се намира България, тъй като страната се подготвя за Евровизия 2027.

По-късно от "Продължаваме промяната" официално застанаха зад протестните действия на музикантите от БНР. От партията определиха като "ненормално за европейска държава" състоянието, в което професионални състави – Симфоничният оркестър, Биг бендът, Оркестърът за народна музика и Смесеният хор – са принудени да търсят правата си чрез гладна стачка.

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