Кой подаде сигнала за измама срещу Калин Джорджеску

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску беше отведен в централата на Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за разпит по дело за измама, предаде “Аджерпрес“, цитирана от БГНЕС. Джорджеску беше спрян в движение в понеделник сутринта (21 септември) и отведен в дома си в Могошоая, където разследващите извършиха обиск. Прокурорите прекараха повече от шест часа в дома на Калин Джорджеску, като около 15:00 часа той беше отведен в DIICOT. Няколко десетки души се събраха пред централата на DIICOT в подкрепа на бившия кандидат. Още: Арестуваха неуспешния румънски кандидат-президент Калин Джорджеску заради измама за над 1 млн. евро

В понеделник в DIICOT беше отведен и Йон Негоеску, който според информацията е свързал Джорджеску с Ръзван Леу, бизнесмена от Бузъу, пострадал по делото. Ръзван Леу потвърди, че той е човекът, подал наказателния сигнал, станал основание за разследваното от прокурорите на DIICOT дело срещу Джорджеску. Ръзван Леу посочи, че е подал сигнала през януари 2024 г., след като твърди, че е загубил над 1 милион евро заради обещание за финансиране, което така и не се е осъществило. Бизнесменът Йонел Русен също е в DIICOT за разпит. Още: Съмнителна дипломатическа карта и заглушител: Находки при претърсванията на Джорджеску