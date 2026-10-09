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BMW отказа служебна кола на първия председател на местен парламент от "Алтернатива за Германия"

09 октомври 2026, 14:27 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno
BMW отказа служебна кола на първия председател на местен парламент от "Алтернатива за Германия"

Емблематичната германска автомобилна компания BMW оттегли офертата си за лизинг на служебния автомобил на Тобиас Рауш. Рауш е новият председател на Ландтага в Саксония-Анхалт - т.е. местният парламент на германската провинция. Важната подробност - той е член на "Алтернатива за Германия" (АзГ), крайнодясната популистка партия, която набира все повече популярност. АзГ спечели изборите за Ландтага в Саксония-Анхалт, но не взе пълно мнозинство - засега не може и да сформира местно правителство, обаче Рауш събра 48 гласа, за да застане начело на местния парламент. А причината той да успее е, че поне 4-ма депутати от управляващите Германия християндемократи го подкрепиха.

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И още, предадено от Deutsche Welle: парламентарните групи на ГСДП, "Зелените" и "Левицата" бяха обявили, че ще гласуват против Рауш – общо те разполагат с 24 места в Ландтага. Гласовете "против" бяха 29 - недостатъчно. При избора на заместник-председатели кандидатът на социалдемократите не успя да се наложи – той получи едва 33 гласа "за", а 48 депутати гласуваха "против". За разлика от него, кандидатът на християндемократите Карстен Борхерт беше избран за заместник-председател.

BMW не обясни защо е решила така за лизинга, но главният изпълнителен директор на компанията Милан Неделкович наскоро разкритикува АзГ, наричайки десния популизъм и национализъм "отрова" за германската икономика.

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Рауш, първият политик от АзГ, станал председател на местен парламент в Германия, временно ще използва BMW 7 Series на своя предшественик от християндемократите. Лизингът му обаче изтича през ноември, което потенциално го оставя без служебен автомобил.

СНИМКА: Getty Images

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BMW БМВ Алтернатива за Германия Тобиас Рауш АзГ Саксония-Анхалт
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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