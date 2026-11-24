BGTSC представя: концерт на Little Sunshine, който ще се състои у нас на 5 март в столичния клуб Joy Station от 20:00 часа. Това ще е първото гостуване в България на сръбската трибют формация, добила популярност със стремежа си към максимална автентичност и точно пресъздаване на оригиналния звук, визия и сценично присъствие на шведските рок икони Ghost.

Little Sunshine не е просто кавър банда, а пълнокръвен сценичен спектакъл. Като първия балкански трибют на световнопризнатия рок феномен Ghost, музикантите са посветени на задачата да пресъздадат безупречно мрачната елегантност и мощното звучене, които феновете обожават.

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Двучасовият сетлист е мащабно музикално пътешествие, обхващащо всичко – от най-мрачните химни в "Opus Eponymous" до емблематичните песни от "Impera" и "Skeletá". Автентичната визия е изградена чрез прецизно изработени костюми, маски и сценични превъплъщения по време на концерта. Висококласната продукция, поднесена на елитно професионално ниво, включва въздействащо осветление, атмосферни дим машини и зрелищни оръдия за конфети. Всичко това, съчетано с перфектното озвучаване на Joy Station, гарантира незабравимо изживяване.

"Шоуто на Little Sunshine е мащабно концертно и театрално превъплъщение, което е задължително за всеки фен на GHOST! Те не просто изпълняват чужди песни, а влизат в ролята на оригиналния изпълнител, за да отдадат почит и уважение към неговото творчество", коментира Бойко Гюров от BGTSC.

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Билетите влизат в продажба от 25 ноември (сряда) ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатвана, а ще може да се сканира директно от телефон. До 29 ноември цената на билетите ще е 20 евро, а след това и до деня на концерта ще нараства периодично.

Събитието е 18+. Лица под 18 години се допускат само с пълнолетен придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация. Само деца до 7-годишна възраст влизат без билет.