Луси Хейл вдъхновява неомъжените жени над 30: Не се сравнявайте с другите (ВИДЕО)

В обществото често съществува неписаното очакване за жените – да се омъжат, да създадат семейство и да изградят "перфектния" живот преди определена възраст. Това създава ненужен натиск и чувство за вина у много жени, които избират различен път или които все още не са изпълнили тези "традиционни" роли и не отговарят на "общоприети стереотипи". Но животът не е еднопосочна улица, а личният избор и вътрешното удовлетворение са това, което наистина има значение.

Холивудската актриса Луси Хейл открито сподели своите мисли по темата в интервю с Андре Дюкум за подкаста "Know Thyself". Тя е над 30 години и няма деца, но подчертава, че това е напълно нормално и че обществото не трябва да налага дефиниции за щастие.

"На 36 съм. Не съм омъжена и нямам деца. Наскоро много хора около мен реагираха с "Ох", и просто чувствам, че има много жени, които вероятно трябва да чуят, че е напълно нормално да не си имала това в този момент от живота си", каза Луси.

Всяка жена има своя път

Актрисата споделя, че периодът на самота и самостоятелност може да бъде време на личностно израстване и самопознание. "В живота си съм виждала толкова много хора да се установяват, да имат деца, да създават семейство – това е красиво и невероятно, и знам, че това ще бъде част от живота ми скоро, просто все още не е. Вярвам, че има големи уроци в това да бъдеш сам в този период от живота си. Няма нищо лошо в това", обяснява тя.

Луси насърчава хората да използват времето със себе си, за да открият цели и смисъл. "Мисля, че ако си на място в живота си, когато се чувстваш сам или си необвързан, бих заложила, че си призован към нещо наистина, наистина невероятно. Така че се наслаждавай на времето със себе си. Може би светът се опитва да ти каже нещо."

Тя също така напомня, че е важно да не се сравняваме с другите. "Имам усещането, че обществото се опитва да ни каже, че ни трябват определени неща, за да водим пълноценен живот. Всъщност просто не сравнявайте своя път с този на никого друг", казва Луси.

С думите си Луси вдъхновява всички жени да приемат своя път, да ценят самостоятелността си и да живеят според собствените си мечти, без да се поддават на социалния натиск и очакванията на другите.

Американската актриса Луси Хейл стана известна с ролята на Ария Монтгомъри в телевизионния сериал "Малки сладки лъжкини" ("Pretty Little Liars"). Тя също така участва в сериалите "Katy Keene" и "Ragdoll", а сред филмовите ѝ участия включват "Truth or Dare", "Fantasy Island" и "The Hating Game".