18 септември 2025, 16:06 часа 191 прочитания 0 коментара
Брижит Макрон ще доказва, че е жена чрез снимки и "научни" доказателства

Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон планират да представят фотографски и научни доказателства пред американски съд, за да докажат, че г-жа Макрон е жена. Адвокатът им заяви, че френският президент и г-жа Макрон ще представят документацията в дело за клевета, което са завели срещу влиятелната блогърка Кандис Оуенс, след като тя разпространи убеждението си, че Брижит Макрон е родена като мъж. Адвокатите на г-жа Оуенс отговориха с искане за отхвърляне на иска, съобщава BBC.

В интервю за подкаста "Fame Under Fire" на BBC адвокатът на Макрон по делото, Том Клеър, заяви, че г-жа Макрон е сметнала твърденията за "невероятно разстройващи" и че те са "отвлекли вниманието" на френския президент. "Не искам да подскажа, че това по някакъв начин го е извадило от равновесие. Но както всеки, който се опитва да съвмести кариера и семеен живот, когато семейството ти е подложено на нападки, това те изтощава. И той не е имунизиран срещу това, защото е президент на страната", каза той.

Снимка: Getty Images

Г-н Клеър заяви, че ще има "експертни показания, които ще бъдат от научен характер" и макар че на този етап не би разкрил точния им характер, той каза, че двойката е готова да докаже напълно "както в общ, така и в конкретен план", че твърденията са неверни. "Много е неприятно да си помислиш, че трябва да се подложиш на това, да представиш този вид доказателства", каза той.

"Това е процес, на който тя ще трябва да се подложи по много публичен начин. Но тя е готова да го направи. Тя е твърдо решена да направи всичко необходимо, за да изясни нещата. Ако неприятността и дискомфортът, които изпитва, когато се разкрива по този начин, са необходими, за да изясни нещата и да сложи край на това, тя е 100% готова да поеме тази тежест." Когато беше попитан дали Макрон ще предостави снимки на Брижит, докато е бременна и отглежда децата си, г-н Клеър отговори, че такива снимки съществуват и ще бъдат представени в съда, където има правила и стандарти.

Твърденията, че г-жа Макрон е... господин

Снимка: Getty Images

Г-жа Оуенс, бивш коментатор за консервативния американски медиен канал "Daily Wire", която има милиони последователи в социалните медии, многократно е изразявала мнението си, че Брижит Макрон е мъж.

През март 2024 г. тя заяви, че ще заложи "цялата си професионална репутация" на това твърдение. То се появи в онлайн пространството години по-рано, по-специално чрез видеоклип в YouTube от 2021 г. на френските блогъри Амандин Рой и Наташа Рей.

Първоначално Макрон спечели дело за клевета във Франция срещу Рой и Рей през 2024 г., но това решение беше отменено при обжалване през 2025 г. на основание свобода на изразяване, а не на базата на истината. Макрон обжалва решението. 

През юли семейство Макрон заведе дело срещу г-жа Оуенс в САЩ. В него се твърди, че тя "е пренебрегнала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението ѝ, в полза на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници". 

Снимка: Getty Images

В американските дела за клевета срещу публични личности ищците трябва да докажат "действителна злонамереност" – че ответникът съзнателно е разпространил невярна информация или е действал с безразсъдно пренебрежение към истината.

През август Еманюел Макрон обясни пред френското списание "Paris Match" защо са решили да предприемат правни действия. "Става въпрос за защита на моята чест! Защото това е абсурдно. Става въпрос за човек, който е знаел много добре, че разполага с невярна информация, и е действал с цел да нанесе вреда, в името на една идеология и с установени връзки с лидери от крайната десница." 

Адвокатите на г-жа Оуенс отговориха на съдебния иск на Макрон с молба за отхвърляне, като изтъкнаха, че делото не е трябвало да бъде заведено в Делауеър, тъй като според нея то не е свързано с нейния бизнес, който е регистриран в този щат. Те твърдят, че принуждаването ѝ да се защитава в Делауеър би ѝ причинило "значителни финансови и оперативни затруднения".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Дело смяна на пола Бриджит Макрон Брижит Макрон
