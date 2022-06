Британското разузнаване: Русия ще поеме пълен контрол над Донбас до 2 седмици

Британците твърдят, че Кремъл е постигнал последните си тактически успехи с цената на значително количество ресурси. Русия се е съсредоточила основно върху източния украински регион и не е направила почти никакви маневри и движения по другите фронтове – там те преминават в отбранителна позиция.

Ключово ще е колко дълго Украйна ще удържи настъплението в Северодонецк и Лисичанск – ключовите градове, които Русия се опитва да превземе в Луганска област. Напредъкът на руските сили там засега изглежда спрян, като основната битка се води в центъра на Северодонецк.

В ден №100 от началото на войната британското разузнаване потвърждава, че Кремъл се е провалил в постигане на първоначалната си цел – превземане на столицата Киев. Причините според Министерството на отбраната на Обединеното кралство са „грешна преценка при планирането и слабо тактическо изпълнение“. Това е довело до пренасочване на фокуса към Донбас – т.е. Донецк и Луганск.

1/2 Russia’s assault into northern Ukraine ended in a costly failure. Russia failed to implement its own principles of war. With the limited combat readiness of many units, it spread its forces too thinly without enough support from artillery and combat aircraft. pic.twitter.com/wujUf41NXd