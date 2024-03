Брутално убийство на бежанка от Украйна в Германия, бебето ѝ и майка ѝ са изчезнали (СНИМКИ)

Знае се, че 27-годишната Маргарита Стеценко е била убита. Преди това бежанката е била обявена за изчезнала, съобщават от полицията, цитирани от Bild. Разследващите предполагат, че тя е починала в резултат на външно насилие. Медията определя убийството като "брутално".

Полицията не успя да каже от колко време жената е била в неизвестност. Тя, дъщеря ѝ и майка ѝ са били настанени в общежитие за бежанци в окръг Рейн-Некар.

‼️ 27-year-old Ukrainian Margarita Stetsenko killed in Germany: her 5-week-old daughter and mother missing - Bild



Margarita's body was found on the banks of the Rhine with signs of violence. Margarita's daughter and her 51-year-old mother, Marina Stetsenko, have been wanted for… pic.twitter.com/5R8EF09UOJ