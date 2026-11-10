Фон дер Лайен пред Радев: Ако Украйна спре да се бори, ще изчезне от картата (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че подкрепата за Украйна е ключова за стабилността на Европа и предупреди, че прекратяването на съпротивата на Киев би означавало край на украинската държава. Тя направи изявлението си на съвместен брифинг с премиера Румен Радев във Варна.

"Ако Украйна спре да се бори сега, тя ще изчезне от картата. Ако Русия спре да воюва, войната ще приключи", заяви фон дер Лайен. Тя припомни, че именно Русия е започнала агресията срещу Украйна.

По време на срещата председателят на ЕК обяви, че Европейският съюз ще отпусне 10 млн. евро на България за подобряване на капацитета за издирване и спасяване в Черно море. Сред приоритетите са още засилването на морското наблюдение, защитата на критичната инфраструктура и възстановяването на свободното корабоплаване. Още: След трагедията на "Тракия": Кабинетът отменя заседанието си, остава само срещата на Радев и Фон дер Лайен

"Европа стои твърдо зад България", написа фон дер Лайен в социалната мрежа X след разговорите във Варна. Тя подчерта, че атаките срещу търговски кораби водят до човешки жертви, нарушават морския трафик и увеличават застрахователните разходи.

Посещението ѝ е част от обиколка в Черноморския регион. Ден по-рано, по време на визитата си в Букурещ, фон дер Лайен обяви целево финансиране от 50 млн. евро за центъра за морска сигурност, който България и Румъния подготвят. Във Варна тя призова двете страни да ускорят работата по неговото въвеждане в експлоатация.

Радев: България е спасила 56 моряци

Премиерът Румен Радев подчерта, че търговските кораби и техните екипажи не трябва да бъдат въвличани във военни конфликти.

"Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки", заяви той. Радев призова за прекратяване на огъня и активизиране на дипломатическите усилия. Той благодари и за европейската подкрепа за предложението му, заедно с румънския президент Никушор Дан, за мораториум върху нападенията срещу цивилни плавателни съдове в Черно море.

Премиерът съобщи, че България е засилила радиолокационното наблюдение и е мобилизирала самолети, кораби и дронове. В подкрепа на усилията са се включили и САЩ и Франция, които са осигурили самолети за морско патрулиране. По думите на Радев българските екипи са спасили общо 56 моряци.

Попитан кой стои зад нападенията срещу корабите, министър-председателят ги свърза с ескалацията на руската война срещу Украйна в Черно море. Той обаче уточни, че международните екипи, които работят в България, все още не са установили конкретния извършител. Още: "Заплахите ескалират": Фон дер Лайен се застъпи за свободата на корабоплаване в Черно море

Варна ще бъде домакин на среща на върха за свързаност

Радев обяви и предстояща международна инициатива - след няколко месеца Варна ще приеме първата по рода си среща на върха за свързаност

Според Урсула фон дер Лайен основна тема на разговорите ще бъдат Средният и Южният коридор. Обсъжданията ще обхванат транспортната и търговската свързаност, енергетиката и цифровизацията.

Програмата на посещението на председателя на ЕК беше съкратена заради тежките верижни катастрофи на магистрала "Тракия", при които загинаха 11 души, а 48 бяха ранени. В началото на съвместния брифинг Радев и фон дер Лайен изразиха съболезнования на близките на загиналите.