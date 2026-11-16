Войната в Иран:

Русия не иска временно примирие, а мир за векове, така че СВО-то продължава

16 ноември 2026, 12:31 часа 1181 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Русия не иска временно примирие, а мир за векове, така че СВО-то продължава

"Русия не иска временно прекратяване на огъня, а мир за векове. Затова СВО (специалната военна операция т.е. кървавата завоевателна война на Русия срещу Украйна - бел.ред.) продължава и преговорите трябва да доведат до мир." Думите са на путинския говорител Дмитрий Песков, казани днес на брифинг.

"Що се отнася до връзката с мирния процес, ние самите многократно сме заявявали, че не искаме временно прекратяване на огъня; искаме мир за много години и векове. Затова специалната военна операция продължава и преговорите са това, което трябва да ни доведе до този мир", каза Песков.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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