Румъния с предупреждение към капитаните на кораби: Внася спешно искане в Съвета на ЕС

От Морската хидрографска дирекция в Румъния призоваха капитаните на търговски кораби да променят маршрутите си и да избягват района край делтата на река Дунав, където в рамките на няколко часа три кораба бяха ударени от дронове. Рискът за корабоплаването е висок, макар че засега няма да се налага забрана за движението на плавателни съдове. "Корабоплаването в района остава разрешено. Нашите оценки показват, че наличието на въздушни и повърхностни обекти, идващи от север, създава висок риск за корабоплаването в зоната край делтата на Дунав", заяви министърът на отбраната Щефан Раду Опря.

В същото време Букурещ обяви, че румънският външен министър Дан Некуалеску ще настоява за допълнителни способности за укрепване на сигурността в Черно море на днешното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи в Брюксел, пише БТА. Искането е заради новите атаки с дронове срещу търговски кораби близо до румънското крайбрежие и канала Сулина.

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"В Брюксел министърът ще постави акцент върху сигурността в Черно море – ключов елемент от сигурността на целия Европейски съюз. Предвид многократните инциденти и рисковете за търговското корабоплаване, той категорично ще настоява за гарантиране на свободата на корабоплаването и за ускоряване на въвеждането в експлоатация на Центъра за морска сигурност в Черно море", се казва в изявление на румънското външно министерство.

Дрон атакува търговски кораб в териториалните води на Румъния