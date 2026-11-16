Най-опасните пътища в целия ЕС са в Северозападна България: Данни на Евростат

Българският Северозападен регион, обхващащ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, е с най-висок брой смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз през 2024 г., изчислен на милион жители. Това съобщи Евростат, статистическата служба на ЕС, ден след отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

През 2025 г. 19 350 души са загубили живота си по пътищата в ЕС – с 580 по-малко, отколкото през 2024 г., отчете службата в Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

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При пътнотранспортни произшествия в Северозападния регион на България през 2024 г. са загинали общо 97 души. Отнесени към броя на населението, смъртните случаи се равняват на 148 на милион жители, което е най-високото равнище на смъртност при катастрофи в ЕС, сочат данните на Евростат.

В Европейския съюз през 2024 г. са регистрирани общо 20 210 смъртни случая при катастрофи, или 45 загинали на милион жители.

За България като цяло броят на жертвите на пътя през 2024 г. е бил 478 души – с 47 по-малко спрямо предходната година, или 74 загинали на милион жители. През 2023 г. показателят е бил 81 загинали на милион жители.

През 2024 г. единствено Югозападният район в България, който обхваща София-град, Софийска област и областите Благоевград, Перник и Кюстендил, е отчел по-нисък брой жертви на пътя от средния за ЕС – 40 загинали на милион жители.

В останалите четири района на страната смъртността при пътни инциденти е значително по-ниска, отколкото в Северозападния регион, но все пак надхвърля средното равнище за ЕС.

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В Северен централен район са регистрирани 76 смъртни случая на милион жители, в Североизточен район – 83, в Южен централен район – 80, а в Югоизточен район – 79.

След Северозападния регион в България с най-много жертви при катастрофи на милион жители са португалският регион Алентежу (137 смъртни случая), френските отвъдморски региони Гваделупа (131) и Гвиана (114), както и островният регион Корсика (113). След тях се нарежда румънският регион Югозападна Олтения със 111 смъртни случая на милион жители.

По-малко от 20 смъртни случая при катастрофи на милион жители са регистрирани в 15 региона на ЕС. Във финландския регион Оланд не са отчетени загинали при пътни произшествия. Сред регионите с най-ниска смъртност при пътни инциденти през 2024 г. са Брюкселският столичен регион (9 загинали на милион жители), Стокхолм в Швеция и Виена в Австрия (по 10), както и испанските региони Сюдад де Мелиля и Сюдад де Сеута, съответно с 11 и 12 загинали на милион жители.