FT: ЕС предлага още 45 млрд. евро заем за Украйна, притиска България и още 3 страни със заплаха да изгубят европари

Европейската комисия ще предложи от общия бюджет на ЕС да се вземе заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро, защото Киев се изправя пред най-тежката зима от началото на пълномащабната руска инвазия. Украйна се сблъсква с очакван финансов дефицит от 70 млрд. евро през следващата година, а изпълнителният орган на ЕС се ангажира да помогне за покриването на две трети от тази сума, като същевременно призовава другите западни съюзници да засилят подкрепата си.

Новината съобщава Financial Times, позовавайки се на четири източника, запознати с плановете. Те ще бъдат представени официално пред страните от ЕС в сряда, 18 ноември. Механизмът за финансиране ще бъде идентичен с метода, използван миналата година за подкрепа на съществуващ заем от 90 млрд. евро за Киев.

Тези средства бяха предназначени да покрият финансовите нужди на Украйна за тази и следващата година, но засилените разрушения, причинени от руските атаки срещу страната, увеличиха финансовия дефицит на Украйна. Три държави от ЕС - Чехия, Словакия и Унгария - получиха право да не участват в покриването на лихвените разходи, свързани със заема от 90 млрд. евро.

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Нужно е одобрение от всички страни членки, но България вече се обяви против

Новият заем от около 45 млрд. евро ще се нуждае от подкрепата на всички 27 държави от ЕС, но тези три държави, както и България, вече заявиха, че няма да участват в бъдещото финансиране на Украйна, отбелязва Financial Times.

Преди около седмица, след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, премиерът Румен Радев заяви пред медиите, че страната ни няма да се включи в отпускането на допълнителни 70 милиарда евро помощ за Украйна. "Украйна е стабилизиращ фактор и Европа я подкрепя, а ако Русия се откаже от агресивните си действия, войната ще приключи", коментира Фон дер Лайен писмото на канцлера на Германия Фридрих Мерц с настояване България, Унгария, Словакия и Чехия да се присъединят към държавите, които ще отпуснат още средства на Киев.

В отговор Радев посочи, че България продължава да помага на Украйна с износ на ток, възстановяване на енергийна и железопътна инфраструктура и безвъзмездна подкрепа за хиляди украински семейства. "Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа Фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3%. Така че ние полагаме усилия изцяло според нашите финансови възможности в момента, но в никакъв случай България не блокира единните решения на ЕС и желанието на другите държави да помагат кой както може", каза тогава Радев, цитиран от БНР.

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Мерц заплаши, че ще блокира бюджета на ЕС - това вече е свързано с парите за Украйна

Позицията на тези държави накара германския канцлер Фридрих Мерц миналата седмица да заплаши, че ще откаже съгласие за общия бюджет на блока за периода 2028–2034 г., освен ако всички страни от ЕС не допринесат за финансирането на Украйна през следващата година и след това.

Германия плаща най-много нето в бюджета на ЕС и е най-големият двустранен донор на Украйна в Европа. Четирите държави, които изискват изключение от финансирането на Киев, са всички нетни получатели, включително България.

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След заплахата на Мерц двете решения - относно финансирането за Украйна и относно общия бюджет на ЕС - са станали взаимосвързани, заявяват пред FT трима души, запознати със ситуацията. Лидерите на ЕС ще обсъдят и двата въпроса на срещата на върха в Брюксел на 26 и 27 ноември, като целта е да се вземат решения до края на годината.

Свързването на двете теми е начин да се „защити“ финансирането за Украйна от бъдещо вето, заявяват източниците. Причината е, че страните, които разчитат на финансиране от ЕС, ще бъдат принудени да избират между подкрепата за Киев и загубата на бюджетни средства.

„Това повишава залога, но означава, че няма шанс тези неща да се случат едновременно. Става дума за една голяма сделка“, казва един от източниците на Financial Times. От ЕК са отказали официален коментар на този етап.

Чехия е против свързването на парите за Украйна с бюджета на ЕС

Брюксел и Берлин са загрижени, че осигуряването на бъдещо финансиране за Украйна ще става все по-трудно, тъй като блокът е изправен пред поредица от избори в Испания, Франция, Италия и Полша.

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Лидерката на френската крайнодясна партия "Национален сбор" Марин льо Пен, която води в социологическите проучвания преди президентските избори в страната през април, вече заяви, че ще спре да подкрепя Украйна, ако заеме поста на Еманюел Макрон.

Други обаче предупредиха, че тази тактика може да има обратен ефект, ако страните почувстват, че са обект на изнудване.

В писмо, с което от FT са се запознали, чешкият министър-председател Андрей Бабиш е написал до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че „споразумението за бъдещото финансиране на Украйна не може да се превърне в предварително условие за приемането на следващия" бюджет на ЕС. „Европейският съюз трябва да запази способността си да определя и финансира собствените си дългосрочни политики и приоритети, независимо от това как ще се развива ситуацията“, добавя Бабиш.

Дори страни, които подкрепят Украйна - като Ирландия - също изразяват опасения. „Някои страни сега свързват това с преговорите за бюджета на ЕС, което... ме тревожи донякъде, но разбирам защо, тъй като някои страни са направили много значителни вноски“, заяви ирландският премиер Мишел Мартин на срещата на върха на лидерите на ЕС миналата седмица.

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