Публиката аплодира на крака "Игра на котки" в МГТ "Зад канала"

С аплодисменти на крака и пълна зала беше посрещната първата премиера на "Игра на котки" в Малък градски театър "Зад канала". Спектакълът на режисьорката Десислава Шпатова по пиесата на унгарския драматург Ищван Йоркен срещна публиката с герои, чиито любов, ревност, самота и страх от изоставяне превръщат човешките отношения в сложна игра на зависимости.

В спектакъла участват Светлана Янчева, Станка Калчева, Христина Караиванова, Христина Джурова и Свежен Младенов. Актьорите изграждат свят, в който комичното и болезненото непрекъснато се преплитат, а зад привидно абсурдните ситуации постепенно се разкрива една много човешка потребност - да бъдеш обичан и да не бъдеш забравен.

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"Привлече ме жестоката честност на този текст. Йоркен наблюдава човека с огромно разбиране, но без да го щади. Неговите герои са едновременно смешни, нелепи, жестоки и отчаяно нуждаещи се от любов", споделя Десислава Шпатова.

Фотограф: Петко Мавродиев

За режисьорката пиесата е особено актуална и заради начина, по който поставя въпроса за човешкия образ пред другите. В свят, в който непрекъснато се опитваме да контролираме как изглеждаме, героите на Йоркен постепенно губят тази способност. "За мен театърът започва там, където човек вече не успява да се представя за нещо друго", казва Десислава Шпатова.

Зад заглавието "Игра на котки" се крие и борба за власт - онази, която хората упражняват върху тези, от които са емоционално зависими. Героите се опитват да задържат другия, да го накарат да ги обича по определен начин, като използват нежност, вина или жестокост. Понякога дори не осъзнават какво си причиняват, защото наричат всичко това любов.

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В центъра на тази игра е госпожа Орбан - жена, която отказва да изчезне. Тя може да бъде егоистична, манипулативна и несправедлива, но зад противоречивото ѝ поведение стои страхът, че животът продължава, без вече да има място за нея. "Не искам публиката да я харесва на всяка цена. Искам да я разбере", обяснява режисьорката.

Фотограф: Петко Мавродиев

Един от съществените въпроси, които спектакълът поставя, е кога човек трябва да престане да желае. Обществото очаква възрастните хора да бъдат по-тихи, разумни и удобни, сякаш с годините трябва да се откажат и от страстите си. "Има нещо изключително насилствено в очакването да остаряваме достойно, ако под достойнство се разбира да не пречим на никого със своите чувства", казва Десислава Шпатова.

Постепенно спектакълът променя и отношението на зрителя към героите. В началото те могат да изглеждат смешни и дори нелепи, но с развитието на историята дистанцията между сцената и залата се стопява. "Бих искала в началото да се смеят на тези хора. Да ги наблюдават от безопасно разстояние, с известно превъзходство. А после, почти неусетно, това разстояние да изчезне", споделя режисьорката.

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Така "Игра на котки" започва като почти абсурдна комедия на човешките зависимости и постепенно стига до момент, в който зад ролите и защитите остава само болезнената истина за човешката нужда да бъдеш обичан.

След силната среща с публиката на първата премиера, за второто премиерно представление на 20 ноември все още има ограничено количество билети.

Спектакълът е по пиесата на Ищван Йоркен, в превод от унгарски на Катя Каменова. Сценографията и костюмите са на Тита Димова - Вантек, музиката е на Юлиян Стоичков. Билети за следващите дати ще откриете ТУК.