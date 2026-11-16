Забраниха на Фридрих Мерц да пилотира самолети

Германският канцлер Фридрих Мерц, който притежава пилотски лиценз от 2009 г., е загубил правото да пилотира самолети, съобщи ежедневникът BILD. За да поддържа пилотския си лиценз канцлерът трябва да извършва редовни полети, а работата му очевидно го възпрепятства. Мерц също така е продал и своя двумоторен Diamond DA62. Едва след края на мандата си той ще има възможност да се отдаде отново на хобито си като премине тест с изпитващ.

Но забраните за канцлера не се изчерпват само с пилотиране на самолети. Вестникът пише, че на Мерц е забранено и да шофира автомобили. Същото ограничение имаше и предшественикът му Олаф Шолц, който бе страстен шофьор и се оплакваше, че тази забрана му тежи.

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