Арктическият студ може да удари Европа по-рано от обичайното: Учени съобщават за аномалия

Според CNN, рязко повишаване на температурата, известно като внезапно стратосферно затопляне, е настъпило в стратосферата над Арктика. Това е довело до отслабване на полярния вихър и промяна в посоката на вятъра в него.

Очаквана аномалия във времето

Полярният вихър е система от силни ветрове в горните слоеве на атмосферата, която задържа студени въздушни маси близо до Северния полюс. Обикновено се образува през есента и влияе върху метеорологичните модели в Северното полукълбо през цялата зима.

Внезапното затопляне на стратосферата може да наруши структурата ѝ. В резултат на това студеният арктически въздух може да се придвижи на юг, причинявайки резки застудявания в Северна Америка и Европа.

Метеорологът Андреа Лопес Ланг от Университета на Уисконсин отбеляза, че настоящото събитие е изключително. Подобни смущения обикновено се случват между януари и март. Преди това най-ранните регистрирани случаи са били на 28 ноември през 1968 г. и 2025 г.

Учените все още не могат да обяснят точно защо полярният вихър е отслабнал толкова рано. Една от възможните причини е Ел Ниньо, което според някои изследвания може да допринесе за отслабването на вихъра.

Къде се очакват първите студени вълни? Първите ефекти от нарушаването на полярния вихър вече се проявяват във времето. Тази седмица вълна от арктически въздух засегна части от Съединените щати и Европа. Някои региони очакват първите слани за сезона.

Температурите може да са с 4–8 градуса под средните за средата на ноември. Освен в Съединените щати, необичайно студено време се прогнозира и за Северна Европа. Настоящото понижение на температурите обаче вероятно ще бъде краткотрайно.

Климатологът от Масачузетския технологичен институт Джуд Коен обаче смята, че настоящото застудяване може да е само началото. Той отбелязва, че основните ефекти от нарушаването на полярния вихър стават очевидни в рамките на няколко седмици. Следователно вероятността от по-тежки застудявания както в САЩ, така и в Европа може да се увеличи в края на ноември и началото на декември.

Допълнителен фактор ще бъде Ел Ниньо, климатичен феномен, свързан с повишаване на температурите на морската повърхност в централната и източната част на екваториалната част на Тихия океан. Той влияе върху атмосферната циркулация и може да промени метеорологичните модели в различни части на света.

Според Андреа Лопес Ланг, влиянието на Ел Ниньо този сезон може да бъде толкова силно, че дори ако полярният вихър се разруши, силните студове не е задължително да продължат дълго.

Ейми Бътлър, изследовател от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), е съгласна. Тя отбелязва, че вероятността за по-топло време през следващия месец е повишена, което може да е свързано с Ел Ниньо.

Джуд Коен обаче смята, че влиянието на полярния вихър не бива да се подценява. Той казва, че поведението му до голяма степен определя дали студените въздушни маси могат да се разпространят далеч на юг.

Глобалното затопляне също влияе на ситуацията. Както отбеляза Джейсън Фуртадо, доцент по метеорология в Университета на Оклахома, съвременните зими са средно по-топли, отколкото са били преди няколко десетилетия. Следователно, дори при приток на арктически въздух, температурните аномалии може да са по-слабо изразени, отколкото в миналото.

Ще се случи ли отново колапсът на полярния вихър? Учените не изключват възможността настоящата аномалия да бъде краткотрайна. Според Ейми Бътлър, полярният вихър може да се възстанови сравнително бързо и да възвърне силата си. Експертите обаче подозират по-нататъшни аномалии му през зимата. А повтарящо се събитие би могло да има по-сериозни последици за времето.

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