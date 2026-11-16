Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели

Днес, 16 ноември, българското правителство, водено от Румен Радев, одобри проекта за държавен бюджет за 2027 година и проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 година и проекта за бюджет на НЗОК за 2027 година - ОЩЕ: В 8:00 сутринта: Радев нахвали Бюджет 2027 - повече за ученици, пенсионери и "стратегически пробив" с инвестиции (ВИДЕО)

Проектобюджет 2027 - основни параметри

Прогнозата за дефицита по консолидираната фискална програма (КФП) е за ниво от 5,5% от БВП през 2026 г., 3,5% от БВП през 2027 г., 3,1% от БВП през 2028 г. и 2,4% от БВП през 2029 г. Общото ниво на приходите, помощите и даренията по КФП е в диапазона 35,6-36,1% от БВП за периода 2027-2029 г. В средносрочен план разходите по КФП постепенно намаляват и са в диапазона 38-39,6% от БВП за периода 2027-2029 г.

Дефицитът на сектор "Държавно управление" се очаква да бъде консолидиран през 2027 г. до 4,2% от БВП т.е. 0,8% намаление и да продължи да намалява до 3,5% от БВП през 2028 г. и 2,8% от БВП през 2029 г. Нетните разходи, финансирани на национално ниво, се очаква да нараснат с 0,7% през 2027 г., 3,4% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г., което е в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж.

През периода 2027-2029 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 44,3 млрд. евро (31,4% от БВП) през 2027 г., 50,7 млрд. евро (33,6% от БВП) през 2028 г. и 56,7 млрд. евро (35,5% от БВП) през 2029 г. Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2027 г. е заложен в размер на 2,6 млрд. евро.

Средствата за капиталови разходи през 2027 г. възлизат на 6,018,6 млрд. евро, включително национално финансиране от 3,628,4 млрд. евро и с европейско финансиране 2.390,2 млрд. евро (вкл. по НПВУ). Разходите за отбрана възлизат на 2,23% от БВП през 2027 г. и достигат до 2,55% от БВП през 2029 г.

Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите предвижда растежът на икономиката да бъде 2,5% през 2027 г. и 2,4% през 2028 и 2029 г. Средногодишната инфлация се очаква да бъде 4% през 2027 г. и да се забави до 2,6% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Как ще дойдат повече приходи от данъци?

Правителството подчертава предложени промени в данъчните ни закони, благодарение на които би трябвало да се промени към по-добро икономиката ни, да се ограничи укриването на данъци и да се подобри фискалната картина на държавата. Те са:

Преки последствия: Заплати, пенсии, обезщетения

Какво ще произлезе от икономическите идеи на правителството и какво прави управлението за по-добър живот:

Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се актуализират, считано от 1 януари 2027 г., с ръста на минималната работна заплата за страната от 6,4%.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2027 г. на 2 400 евро, от 1 януари 2028 г. – на 2 500 евро и от 1 януари 2029 г. – на 2 600 евро. С други думи, ще има увеличение на вноските и затова имаше критики, че така ще се увеличи и "криенето" на реалните заплати.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2027 г. на 660 евро, за 2028 г. – на 680 евро и за 2029 г. – на 710 евро.

Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 г., 680 евро за 2028 г. и 710 евро за 2029 г. - ОЩЕ: Точка по точка: Бюджет 2027 – обедняване в заплати и пенсии, повече данъци и още: Анализ на Асен Василев

от 660 евро за 2027 г., 680 евро за 2028 г. и 710 евро за 2029 г. - ОЩЕ: От 1 януари, 2027 г., минималното обезщетение за безработица ще се увеличи от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. От същата дата еднократната помощ при смърт на осигурено лице се повишава от 276,10 на 660 евро.

ще се увеличи от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. От същата дата еднократната помощ при смърт на осигурено лице се повишава от 276,10 на 660 евро. От 1 януари 2027 г. се предвижда увеличение с 5% на разходите за персонал (т.е. заплати и осигуровки) на първостепенните разпоредители с бюджет (т.е. държавната администрация), с изключение на изборните длъжности и лицата, заети в сектор "Отбрана и сигурност".

170,5 млн. евро за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5 на сто от 1 януари 2027 г.

Средният размер на пенсията догодина се очаква да достигне 587,70 евро. Предвиденият ръст е 8% и е близо два пъти по-висок от прогнозния размер на средногодишната инфлация. Пенсиите за трудова дейност се осъвременяват от 1 юли на съответната година по т.нар. "швейцарско правило" (т.е. с ръста на инфлацията), като за 2027 г. са предвидени 552,6 млн. евро - прогнозата е за ръст между 7 и 8%. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро. За изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 14,668 млрд. евро, което е 10,4% от прогнозния размер на БВП-то ни. Това е с 1,164 млрд. евро или с 8,6% повече пари за пенсии спрямо бюджета за 2026 г.

догодина се очаква да достигне 587,70 евро. Предвиденият ръст е 8% и е близо два пъти по-висок от прогнозния размер на средногодишната инфлация. Пенсиите за трудова дейност се осъвременяват от 1 юли на съответната година по т.нар. "швейцарско правило" (т.е. с ръста на инфлацията), като за 2027 г. са предвидени 552,6 млн. евро - прогнозата е за ръст между 7 и 8%. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро. За изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 14,668 млрд. евро, което е 10,4% от прогнозния размер на БВП-то ни. Това е с 1,164 млрд. евро или с 8,6% повече пари за пенсии спрямо бюджета за 2026 г. От Нова година жените, работещи при условията на трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 8 месеца и имат 37 години осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 10 месеца навършена възраст и 40 години осигурителен стаж.

72,5 млн. евро за увеличение на размерите на 9 от 12-те вида семейни помощи за деца, както и увеличение с 35 евро на доходните критерии за достъп до помощите.

От 1 януари 2027 г. размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2- годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 398,81 евро на 450 евро. Размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2027 г. се повишават от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

114,3 млн. евро за по-високите размери на социалните плащания във връзка с новия размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 г.

Увеличение за първи път от 2023 г. на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – от 398,81 евро на 450 евро, и увеличение на минималното дневно обезщетение за безработица от 9,21 евро на 13 евро.

493 млн. евро допълнително за здравноосигурителни плащания по бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

634,9 млн. евро за компенсации по програмите за временно облекчение на цените на тока чрез бюджета на фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС).

НЗОК

Предвидени са 5,683,586,8 млрд. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5,63,5,265,9 млрд. евро, от които 3,45,8,462,3 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2,176,803,6 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2027 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5,683,586,8 млрд. евро.

Приходите и разходите по законопроекта са с 426,909,6 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. или 8,1% ръст.

Парите за здравноосигурителни плащания са в размер на 5,411,223,9 млрд. евро, което представлява увеличение с 478 121,1 млн. евро спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. или 9,7% ръст.

През 2027 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 32,742,8 млн. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.