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Външният министър на Полша: Русия завладява земи, но милиони руски домове още нямат тоалетни

16 ноември 2026, 11:44 часа 901 прочитания 1 коментар
Снимка: Marcel Gnauk / Pixabay
Външният министър на Полша: Русия завладява земи, но милиони руски домове още нямат тоалетни

Докато руското правителство продължава да насочва цялата си енергия към военни амбиции и анексиране на чужди територии, в държавата продължава са съществува един дългогодишен проблем. За управляващите в Москва е далеч по-важно да завладеят поредното непознато селище, отколкото да осигурят нормални човешки условия за живот на близо 11 милиона руснаци, които все още нямат вътрешна тоалетна в домовете си. Това написа в профила си в X министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски.

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На фона на този вътрешен парадокс стават все по-гласни и предложенията за нов подход към войната в Украйна. Според Марко Михкелсон, председател на Комисията по външни работи в естонския парламент, Западът трябва да обмисли стратегия за мир без участието на Кремъл. Идеята е бъдещата архитектура на сигурността в Европа и условията за прекратяване на конфликта да бъдат изцяло определени от Съединените щати, европейските държави и самата Украйна.

„Русия, като държавата, която започна и продължава да води тази война, не бива да има място на масата за преговори“, категоричен е Михкелсон.

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Според естонския депутат подобен подход би могъл да се окаже много по-ефективен от всички опити на администрацията на Доналд Тръмп да вкара руския президент Владимир Путин в конструктивен диалог, освобождавайки преговорния процес от безкрайните ултиматуми и пропагандни искащи позиции на Москва.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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