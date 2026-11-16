Външният министър на Полша: Русия завладява земи, но милиони руски домове още нямат тоалетни

Докато руското правителство продължава да насочва цялата си енергия към военни амбиции и анексиране на чужди територии, в държавата продължава са съществува един дългогодишен проблем. За управляващите в Москва е далеч по-важно да завладеят поредното непознато селище, отколкото да осигурят нормални човешки условия за живот на близо 11 милиона руснаци, които все още нямат вътрешна тоалетна в домовете си. Това написа в профила си в X министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски.
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Recent demands by the Russian goverment highlight an eternal problem with their political culture, namely, that they care more about conquering a foreign town none of them had ever heard of than about 11 million Russians who don’t have a toilet in their home.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 15, 2026
На фона на този вътрешен парадокс стават все по-гласни и предложенията за нов подход към войната в Украйна. Според Марко Михкелсон, председател на Комисията по външни работи в естонския парламент, Западът трябва да обмисли стратегия за мир без участието на Кремъл. Идеята е бъдещата архитектура на сигурността в Европа и условията за прекратяване на конфликта да бъдат изцяло определени от Съединените щати, европейските държави и самата Украйна.
„Русия, като държавата, която започна и продължава да води тази война, не бива да има място на масата за преговори“, категоричен е Михкелсон.
Според естонския депутат подобен подход би могъл да се окаже много по-ефективен от всички опити на администрацията на Доналд Тръмп да вкара руския президент Владимир Путин в конструктивен диалог, освобождавайки преговорния процес от безкрайните ултиматуми и пропагандни искащи позиции на Москва.
🇪🇪 Make a deal with Russia — without Russia! Estonians propose a new approach to ending the war And it might actually prove more effective than all the Trump administration's attempts to engage Putin in dialogue. Marko Mihkelson, chairman of the Foreign Affairs Committee of the Estonian parliament, believes that the strategy for ending the war — and, even more importantly, the future architecture of European security — should be determined by the US and European countries together with Ukraine. “Russia, as the country that started and continues to wage this war, should have no seat at the negotiating table,” he argues. What do you think? Should Russia, despite all its crimes, be part of the negotiations? Or would things be resolved faster and more effectively without its “valuable opinion” and endless ultimatums?— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026